Los apagones en Cuba siguen empeorando: déficit eléctrico ya roza los 1,900 MW

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El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba amaneció este jueves al borde del colapso, con una disponibilidad de apenas 1,370 MW frente a una demanda de 2,850 MW y 1,495 MW afectados a las seis de la mañana, según la nota informativa de la Unión Eléctrica (UNE).

El miércoles fue uno de los peores días del año para los cubanos: el servicio eléctrico se interrumpió durante las 24 horas y la afectación se mantuvo incluso en el horario de la madrugada.

La máxima afectación registrada fue de 1,874 MW a las 21:40 horas, superior a lo planificado por una demanda que superó el plan.

La situación no mejorará de noche. Para el horario pico nocturno de este jueves, la UNE pronostica una disponibilidad de 1,400 MW contra una demanda máxima de 3,250 MW, lo que arroja un déficit de 1,850 MW y una afectación estimada de 1,880 MW para ese horario.

La capital no escapó al desastre. La Empresa Eléctrica de La Habana reportó que el servicio estuvo interrumpido las 24 horas del miércoles, con una máxima afectación de 403 MW a las 11:10 PM.

«Fue necesario apagar circuitos por emergencia con 105 MW. No fue posible restablecer el servicio», indicó la nota de la empresa.

Entre las principales averías figuran una unidad de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo. A esto se suman unidades en mantenimiento en las CTE Mariel, Renté y Nuevitas, con 345 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

La Guiteras, principal generadora individual del país, salió del sistema el martes por una nueva avería en su caldera con pérdida de 140 MW. Es la octava vez que falla en lo que va de 2026.

La planta, inaugurada en 1988 en Matanzas, nunca ha recibido mantenimiento capital en sus más de 36 años de operación, y no tiene fecha clara para volver al servicio.

El único alivio parcial proviene de los 54 parques solares fotovoltaicos, que el miércoles produjeron 4,420 MWh con una potencia máxima de 604 MW al mediodía. Sin embargo, esa energía no está disponible durante el pico nocturno, cuando la demanda es máxima y la crisis se agudiza.

El trasfondo es la escasez de combustible. Cuba estuvo más de tres meses consecutivos sin recibir petróleo del exterior. El único cargamento significativo en lo que va de 2026 fue el del petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que atracó en Matanzas el 31 de marzo con aproximadamente 730,000 barriles donados por Moscú, reservas que ya se agotaron.

El propio Miguel Díaz-Canel lo admitió el 2 de mayo ante delegados de solidaridad internacional: «Ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba».

Un segundo barco ruso, el Universal, con unos 270,000 barriles de diésel, permanece a la deriva en el Atlántico sin destino confirmado, en parte por la presión de las sanciones estadounidenses.

El 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva con sanciones ampliadas en energía, defensa, minería y servicios financieros contra Cuba.

El máximo déficit registrado en 2026 fue de 1,945 MW el 1 de abril. Con el pronóstico de 1,880 MW para esta noche, Cuba se acerca peligrosamente a ese récord mientras millones de cubanos enfrentan apagones sin horario ni solución a la vista.