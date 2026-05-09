Rick González, el arquitecto cubanoamericano de confianza de Trump detrás de proyectos emblemáticos de Mar-a-Lago

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El presidente Donald Trump volvió a elogiar públicamente al arquitecto cubanoamericano Rick González, una figura discreta pero central en la transformación de Mar-a-Lago durante más de 25 años.

"Es realmente talentoso, es de Cuba", dijo Trump en días recientes al referirse al profesional con quien mantiene una relación de confianza desde hace tres décadas.

González es presidente y cofundador de REG Architects, firma con sede en el centro de West Palm Beach que fundó junto a su padre Ricardo González en 1988. Nacido en Cuba y criado en Miami y posteriormente en Costa Rica, obtuvo dos títulos en arquitectura de la Catholic University of America en Washington D.C., y amplió su formación en Guatemala, Costa Rica e Italia, con cursos especializados en diseño clásico en Venecia, Florencia y el Véneto.

La relación profesional entre González y Trump arrancó en 1997, cuando el arquitecto fue entrevistado por el entonces empresario. Según el propio González, el tema de Cuba surgió de inmediato en aquella primera conversación, sembrando una afinidad que se extendería en el tiempo.

Desde ese encuentro, REG Architects se convirtió en la firma de referencia para las intervenciones arquitectónicas en Mar-a-Lago, la mansión histórica de Trump en Palm Beach.

La propiedad, declarada Sitio Histórico Nacional, exige que cualquier modificación sea aprobada por la Palm Beach Landmarks Preservation Commission y el National Trust for Historic Preservation, lo que convierte la especialización de González en preservación histórica en un activo indispensable.

En 1998, REG Architects recibió el Florida Trust for Historic Preservation Award precisamente por la restauración del club. Uno de los proyectos más visibles fue el helipuerto para el helicóptero presidencial Marine One en 2017: una plataforma de cemento reforzado con acero de 50 pies de largo, ubicada a 300 pies de las edificaciones principales.

En enero de 2023, la firma presentó ante la comisión de monumentos de Palm Beach el diseño de una caseta de seguridad de 232 pies cuadrados para la entrada principal de Mar-a-Lago, con revestimiento de coquina, tejas de terracota, blindaje y vidrio antibalas.

Entre los proyectos activos figura también una residencia para invitados en Palm Beach y un edificio de oficinas de tres pisos y 45,000 pies cuadrados para Trump National Golf Club en Jupiter, Florida.

La confianza de Trump en González trasciende lo comercial. En marzo de 2020, el mandatario lo nombró Miembro Experto del Consejo Asesor de Preservación Histórica (ACHP, por sus siglas en inglés) y posteriormente lo designó Vicepresidente del organismo. En su segundo mandato, Trump lo reaprobó nuevamente en el cargo, siendo juramentado junto a otros seis nuevos miembros.

Más allá de su vínculo con Trump, González acumula una trayectoria institucional sólida: fue presidente de la Florida Trust for Historic Preservation entre 2008 y 2020, miembro de la Junta Estatal de Arquitectura y Diseño Interior nombrado por el gobernador Jeb Bush entre 2000 y 2007, y recibió la Medalla de Oro de la Asociación Americana de Arquitectos de Palm Beach en noviembre de 2020.

REG Architects se posiciona entre las tres principales firmas de preservación histórica de Florida, con participación simultánea en aproximadamente una docena de proyectos en el estado.

Según un reportaje de Telemundo 51, González mantiene un perfil deliberadamente bajo y evita la exposición pública. Muchos de sus intercambios con Trump ocurren en el campo de golf, donde el presidente sostiene conversaciones informales con personas de su entorno cercano.

El reciente elogio público del mandatario lo colocó nuevamente bajo los reflectores, recordando que detrás de la "Casa Blanca de invierno" hay un arquitecto cubanoamericano que lleva más de 25 años dándole forma.