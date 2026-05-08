Embajador ruso asegura que Moscú continuará abasteciendo de petróleo a Cuba

El embajador de Rusia en Cuba, Víktor Koronelli, afirmó este viernes que Moscú continuará enviando petróleo a la isla, en el marco de las celebraciones del 66 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En una entrevista con Canal Caribe, Koronelli recordó que el petrolero ruso Anatoly Kolodkin fue el único buque que logró llevar crudo a Cuba en los últimos meses, al arribar el 1 de abril con 100,000 toneladas de petróleo crudo, equivalentes a unos 730,000 barriles.

«El único tanquero, el único buque petrolero que llegó a Cuba que pudo romper este bloqueo, esta cerca energética, fue el petrolero ruso Anatoly Kolodkin», declaró el diplomático.

Koronelli aseguró que Rusia mantendrá su apoyo, aunque llamó a otros países aliados de Cuba a sumarse al esfuerzo: «Nosotros vamos a seguir, vamos a tratar de seguir apoyando a Cuba, pero yo creo que sería muy importante si otros países, países amigos de Cuba, traten igual como Rusia romper este cerco impuesto por Estados Unidos».

El embajador calificó las sanciones estadounidenses de «bloqueo totalmente injusto, bloqueo criminal que viola todas las normas de derecho internacional», utilizando la terminología oficial del régimen cubano y de Moscú.

El cargamento del Anatoly Kolodkin fue la primera entrega significativa de petróleo a Cuba desde el 8 de diciembre de 2025, y la estatal CUPET confirmó la conclusión de la descarga el 4 de abril.

Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el 22 de abril en Mesa Redonda que el cargamento ruso solo alcanzaría hasta finales de ese mes, dejando al país sin envíos confirmados para mayo.

La crisis energética se agravó a partir del 3 de enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro, que interrumpió los envíos venezolanos de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios, y se profundizó cuando México suspendió sus entregas por deudas superiores a 1,500 millones de dólares.

El 29 de enero, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que impone aranceles secundarios a cualquier país que exporte petróleo a Cuba, lo que disuadió a potenciales proveedores alternativos.

El petrolero Anatoly Kolodkin pertenece a Sovcomflot, naviera estatal rusa sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido desde 2024, lo que subraya el carácter políticamente arriesgado de los envíos.

Más allá del petróleo, Koronelli mencionó otros ejes de cooperación discutidos en la reciente reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental en San Petersburgo: minería de níquel, cobalto y metales preciosos, agricultura, turismo e infraestructura aeroportuaria, además de un proyecto de empresa mixta de taxis en La Habana con participación del gobierno de Moscú y la continuación del proyecto Antillana de Acero.

En tanto, los apagones en Cuba siguen empeorando: este jueves el Sistema Eléctrico Nacional registró una disponibilidad de apenas 1,370 MW frente a una demanda de 2,850 MW, con más de 1,495 MW afectados.

Cuba produce solo 40,000 barriles diarios frente a una demanda de 110,000, y debe importar dos tercios de sus necesidades energéticas, una brecha que el petróleo ruso no alcanza a cubrir por sí solo.

El canciller ruso Serguéi Lavrov admitió el 15 de abril que la ayuda petrolera de Moscú a Cuba «probablemente durará un par de meses», una advertencia que contrasta con el optimismo expresado hoy por Koronelli ante las cámaras de la televisión estatal cubana.