Convocan feria laboral en Miami con oportunidades para migrantes y desempleados

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El Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de Miami organiza una feria laboral para el próximo miércoles 13 de mayo, de 9:30 a.m. a 1:30 p.m., en el parque Juan Pablo Duarte, ubicado en la 1776 NW 28th Street, con el objetivo de conectar a residentes del sur de Florida con oportunidades de empleo en sectores de alta demanda.

El evento busca especialmente llegar a comunidades migrantes y personas en proceso de reinserción laboral, en un momento en que el costo de vida en Miami presiona con fuerza la economía de miles de familias.

Empresas y vacantes disponibles

Entre las organizaciones confirmadas como participantes figuran Goodwill South Florida, Jungle Island y Terminal Security Solutions, además de otras compañías vinculadas a servicios, recreación y operaciones comunitarias.

Las vacantes disponibles abarcan una amplia variedad de perfiles: guardias de seguridad, hostess, consejeros de campamento, agentes de centro de llamadas, choferes, coordinadores de entrenamiento, coordinadores de proyectos y mecánicos, entre otras plazas.

Según los organizadores, algunas empresas podrían realizar entrevistas directamente en el lugar y evaluar contrataciones inmediatas para candidatos que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cómo participar?

Los interesados deben acudir con varias copias de su currículo y documentos de identificación. Los organizadores recomiendan presentarse preparados para posibles entrevistas en el sitio.

Para más información, el contacto es el correo electrónico opportunitycenterinfo@miamigov.com o el teléfono 305-960-5110.

La Ciudad de Miami anunció el evento en sus redes sociales con el siguiente llamado: «¿Buscas tu próxima oportunidad? Únete al evento de contratación de Servicios Humanos de la Ciudad de Miami y conecta con empleadores listos para contratar».

Un contexto económico que aprieta

La feria llega en un momento particularmente difícil para las familias del sur de Florida. Según datos de Zillow correspondientes a marzo de 2026, el alquiler promedio en Miami ronda los 3,108 dólares mensuales, un 55% por encima del promedio nacional.

A esa presión estructural se suma el impacto del cierre definitivo de Spirit Airlines el 2 de mayo, que dejó sin empleo a más de 4,850 trabajadores en Florida, de los cuales más de 3,260 estaban en los condados de Broward y Miami-Dade, zonas con alta presencia de cubanos y otros inmigrantes vinculados al sector aeroportuario y de servicios.

El mercado laboral en Florida mostró signos de estancamiento en 2025, agravado por políticas migratorias restrictivas que redujeron la población inmigrante en más de 1,6 millones de personas, afectando sectores clave como la construcción, los servicios y la hostelería.

Para la comunidad cubana y otros grupos migrantes, este tipo de convocatoria puede representar una vía concreta de entrada o reinserción al mercado laboral. Varios sectores mantienen demanda de personal bilingüe y trabajadores con disponibilidad inmediata.

Desde mayo de 2025, miles de cubanos que ingresaron a Estados Unidos vía CBP One han recibido notificaciones de revocación de sus permisos de trabajo, lo que ha aumentado la incertidumbre laboral en la comunidad.