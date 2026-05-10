Miguel Vargas desata su poder con otro juego de dos jonrones en MLB

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El tercera base cubano Miguel Vargas volvió a sacudir la MLB este sábado al conectar dos jonrones en la victoria 6-1 de los Chicago White Sox sobre los Seattle Mariners en Rate Field, Chicago, llegando a nueve cuadrangulares en la temporada 2026.

El habanero terminó el juego con línea de 2-3, dos carreras anotadas, tres impulsadas y una base por bolas, liderando la ofensiva de las Medias Blancas y rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas del equipo, según reportó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

El primer jonrón, el octavo de su temporada, fue de dos carreras en la tercera entrada ante el abridor Luis Castillo, impulsando a Sam Antonacci y extendiendo la ventaja a 4-0.

El segundo, ya el noveno del año, fue solitario en la quinta entrada ante el relevista Josh Simpson para poner el marcador 5-1.

Ambos cuadrangulares superaron los 400 pies de distancia y fueron conectados ante lanzamientos de tipo sinker.

Este fue el segundo juego de múltiples jonrones en la carrera de Vargas en las Grandes Ligas, y ambos han ocurrido con los White Sox. El primero fue el 16 de mayo de 2025 ante los Cubs de Chicago, cuando conectó cuatro hits incluyendo dos jonrones.

Con nueve jonrones en 38 juegos, Vargas proyecta terminar la temporada 2026 con aproximadamente 38 cuadrangulares, más del doble de su récord personal previo de 16 HR establecido en 2025.

Sus estadísticas globales en lo que va de temporada reflejan una transformación notable: .228 de promedio, .369 de OBP, .471 de slugging y .840 de OPS, con 18 impulsadas y cinco bases robadas.

La progresión de Vargas en el poder ha sido vertiginosa. Al 5 de mayo ya proyectaba 33 jonrones para la temporada completa, el doble de su marca anterior, y en apenas cuatro días añadió dos más a esa proyección.

El salto de poder no es sorpresa para quienes han seguido su trayectoria. En mayo de 2025, Vargas fue elegido Jugador de la Semana de la Liga Americana tras batear .417 con cuatro jonrones y nueve impulsadas en siete días, una semana que anticipaba lo que vendría en 2026.

En aquel mismo mes de 2025, Vargas igualó su mejor marca personal en jonrones y también se unió a la élite cubana en MLB con una racha de dobles que confirmó su versatilidad ofensiva.

Nacido el 17 de noviembre de 1999 en La Habana, Vargas salió de Cuba a los 16 años junto a su padre Lázaro Vargas, leyenda del béisbol cubano. Firmó con los Dodgers de Los Ángeles en 2016 y debutó en MLB el 3 de agosto de 2022 bateando 2-4 con dos impulsadas en su primer juego.

Romero resumió con precisión el momento que vive el pelotero: «Ahora Vargas proyecta terminar con 38 HR el 2026», una cifra que lo convertiría en uno de los bateadores de poder más destacados de la Liga Americana en esta temporada.