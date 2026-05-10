Jurado absuelve a cubano del cargo más grave tras embestir vehículos del ICE en Texas, pero enfrenta otros

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Un jurado federal declaró culpable el pasado viernes a Robyn Argote-Brooks, cubano de 25 años originario de La Habana, de dos cargos de destrucción de propiedad gubernamental por embestir vehículos del ICE en San Antonio, Texas, aunque lo absolvió del cargo de agresión con fuerza a un funcionario federal, el más grave de todos los que se le imputaban.
El incidente ocurrió el 13 de enero en el estacionamiento de un Walmart en el norte de San Antonio, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intentaron arrestar a Argote-Brooks mientras trabajaba como repartidor.
Según la fiscalía, el acusado se negó a obedecer órdenes, intentó huir y chocó dos vehículos oficiales —entre ellos un SUV Nissan Pathfinder—, causando daños estimados en 4,847 dólares e hiriendo a un agente que fue trasladado a un hospital local.
Todo quedó captado en video presentado como evidencia durante el juicio, que duró tres días y concluyó con apenas dos horas y media de deliberación, según informó Telemundo San Antonio.
El veredicto absolvió a Argote-Brooks del cargo de agresión con fuerza a un funcionario federal mediante el uso de un arma mortal o peligrosa, que podría haberle acarreado hasta 20 años de prisión.
Sin embargo, el juez federal Fred Biery ordenó que permanezca en custodia tanto por la condena como por una probable retención migratoria.
La defensa argumentó que Argote-Brooks no habla inglés, no recibió instrucciones en español al momento de los hechos y desconocía la razón del arresto.
Durante el juicio, el acusado declaró que «actuó por pánico al sentirse rodeado por personas que, según dijo, no se identificaron y le exigían bajar de su vehículo, temiendo ser secuestrado».
La defensa también mostró pruebas de que Argote-Brooks tenía en trámite la solicitud de residencia permanente y la renovación de su permiso laboral.
Argote-Brooks había ingresado a Estados Unidos en octubre de 2024 por el puerto de Laredo, Texas, a través del programa CBP One de la administración Biden, que le otorgó un permiso de parole humanitario.
El Departamento de Seguridad Nacional canceló ese beneficio el 18 de abril de 2025, como parte de las medidas de la administración Trump para revertir las políticas migratorias del gobierno anterior.
Argote-Brooks afirma no haber sido notificado de esa revocación, argumento que la defensa utilizó para contextualizar su comportamiento durante el operativo.
El caso tuvo un giro significativo desde sus inicios, cuando el video del incidente difundido por el ICE mostró a agentes apuntando con armas al vehículo del acusado, generando debate sobre si actuó por pánico o con intención criminal.
El Departamento de Justicia enmarcó la condena dentro de la «Operación Recuperar Estados Unidos», descrita como «una iniciativa a nivel nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos», informó la emisora local KTSA.
La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE con asistencia de la Oficina de Control y Deportación, y el caso es uno de los primeros en llegar a juicio en el contexto de la nueva política migratoria de Trump.
Cada cargo de destrucción de propiedad gubernamental conlleva una pena máxima de hasta 10 años de prisión, y la sentencia quedó programada para el 1 de septiembre de 2026 ante el juez Biery.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Robyn Argote-Brooks y el operativo del ICE en Texas
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue declarado culpable Robyn Argote-Brooks?
Robyn Argote-Brooks fue declarado culpable de dos cargos de destrucción de propiedad gubernamental por embestir vehículos del ICE en San Antonio, Texas. Sin embargo, fue absuelto del cargo más grave de agresión con fuerza a un funcionario federal. El incidente resultó en daños materiales estimados y una lesión a un agente, lo que llevó al veredicto de culpabilidad en los otros cargos.
¿Qué argumentó la defensa de Argote-Brooks durante el juicio?
La defensa de Argote-Brooks argumentó que no recibió instrucciones en español y que no comprendía la situación debido a su falta de inglés. También señalaron que actuó por pánico al sentirse rodeado por personas que no se identificaron, temiendo ser secuestrado. Además, afirmaron que no fue notificado de la revocación de su permiso migratorio, lo que contribuyó a su confusión y reacción en el incidente.
¿Qué significa el término 'parole humanitario' en el contexto del caso de Argote-Brooks?
El 'parole humanitario' es un permiso temporal que permite a los inmigrantes permanecer en Estados Unidos por razones urgentes de necesidad humanitaria. Robyn Argote-Brooks ingresó a Estados Unidos bajo el programa CBP One con un parole humanitario, que fue posteriormente cancelado por el Departamento de Seguridad Nacional. La cancelación del parole complicó su estatus legal y fue un punto central en su defensa durante el juicio.
¿Cuál es la posición del gobierno estadounidense respecto a los inmigrantes con antecedentes de violencia?
El gobierno estadounidense, bajo la administración Trump, ha adoptado una postura estricta respecto a los inmigrantes con antecedentes de violencia, utilizando casos como el de Argote-Brooks para justificar la intensificación de operativos migratorios y la aplicación estricta de la ley. La administración busca eliminar cárteles y organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades de delitos violentos, enmarcando su política migratoria en la lucha contra la inmigración ilegal.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.