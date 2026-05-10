Jurado absuelve a cubano del cargo más grave tras embestir vehículos del ICE en Texas, pero enfrenta otros

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Un jurado federal declaró culpable el pasado viernes a Robyn Argote-Brooks, cubano de 25 años originario de La Habana, de dos cargos de destrucción de propiedad gubernamental por embestir vehículos del ICE en San Antonio, Texas, aunque lo absolvió del cargo de agresión con fuerza a un funcionario federal, el más grave de todos los que se le imputaban.

El incidente ocurrió el 13 de enero en el estacionamiento de un Walmart en el norte de San Antonio, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intentaron arrestar a Argote-Brooks mientras trabajaba como repartidor.

Según la fiscalía, el acusado se negó a obedecer órdenes, intentó huir y chocó dos vehículos oficiales —entre ellos un SUV Nissan Pathfinder—, causando daños estimados en 4,847 dólares e hiriendo a un agente que fue trasladado a un hospital local.

Todo quedó captado en video presentado como evidencia durante el juicio, que duró tres días y concluyó con apenas dos horas y media de deliberación, según informó Telemundo San Antonio.

El veredicto absolvió a Argote-Brooks del cargo de agresión con fuerza a un funcionario federal mediante el uso de un arma mortal o peligrosa, que podría haberle acarreado hasta 20 años de prisión.

Sin embargo, el juez federal Fred Biery ordenó que permanezca en custodia tanto por la condena como por una probable retención migratoria.

La defensa argumentó que Argote-Brooks no habla inglés, no recibió instrucciones en español al momento de los hechos y desconocía la razón del arresto.

Durante el juicio, el acusado declaró que «actuó por pánico al sentirse rodeado por personas que, según dijo, no se identificaron y le exigían bajar de su vehículo, temiendo ser secuestrado».

La defensa también mostró pruebas de que Argote-Brooks tenía en trámite la solicitud de residencia permanente y la renovación de su permiso laboral.

Argote-Brooks había ingresado a Estados Unidos en octubre de 2024 por el puerto de Laredo, Texas, a través del programa CBP One de la administración Biden, que le otorgó un permiso de parole humanitario.

El Departamento de Seguridad Nacional canceló ese beneficio el 18 de abril de 2025, como parte de las medidas de la administración Trump para revertir las políticas migratorias del gobierno anterior.

Argote-Brooks afirma no haber sido notificado de esa revocación, argumento que la defensa utilizó para contextualizar su comportamiento durante el operativo.

El caso tuvo un giro significativo desde sus inicios, cuando el video del incidente difundido por el ICE mostró a agentes apuntando con armas al vehículo del acusado, generando debate sobre si actuó por pánico o con intención criminal.

El Departamento de Justicia enmarcó la condena dentro de la «Operación Recuperar Estados Unidos», descrita como «una iniciativa a nivel nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos», informó la emisora local KTSA.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE con asistencia de la Oficina de Control y Deportación, y el caso es uno de los primeros en llegar a juicio en el contexto de la nueva política migratoria de Trump.

Cada cargo de destrucción de propiedad gubernamental conlleva una pena máxima de hasta 10 años de prisión, y la sentencia quedó programada para el 1 de septiembre de 2026 ante el juez Biery.