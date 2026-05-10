María Corina Machado en El País: La dictadura de Venezuela «va a terminar de salir»

Vídeos relacionados:
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y principal líder opositora venezolana, afirmó este sábado con rotundidad que la dictadura chavista «va a terminar de salir», en una extensa entrevista publicada por el diario español El País y fechada en Washington.
Machado opera desde una austera oficina en la capital estadounidense, más de 100 días después de que el chavismo quedara golpeado, pero aún en el poder, bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.
Sobre su regreso a Venezuela —prometido desde hace meses y aún sin fecha concreta—, la líder opositora contestó de manera directa al periodista Boris Muñoz: «La posición de Estados Unidos y de otros aliados pesa sin duda. Es un tema de coordinación. Mi regreso ayuda a que el proceso fluya adecuadamente, y por eso es importante que el momento sea el correcto».
Cuando el periodista le preguntó si existía alguna condición objetiva que le impidiera volver, respondió: «Ninguna». Y al ser interpelada sobre si podía hacer su mochila al día siguiente e irse, dijo: «Nadie más que yo quiere que eso pase». Machado había anunciado en marzo su regreso en semanas, promesa que a mayo de 2026 sigue sin cumplirse.
Sin ambigüedades, calificó el régimen actual como una dictadura. «Si el Ejecutivo controla el Poder Judicial, el Legislativo y el Electoral, ¿qué es eso?», preguntó retóricamente. Y ella misma respondió: «Obviamente» una dictadura, rechazando así la tesis del intelectual chileno Fernando Mires de que Venezuela ya no sería ni dictadura ni democracia.
La situación económica que describió es devastadora: inflación anual del 650% y el 86% de la población en la pobreza. «Los venezolanos hemos aprendido a los golpes que la economía no se resuelve sin el cambio político», afirmó. Reconoció que más de 600 presos políticos han sido excarcelados desde enero, aunque «aún quedan cientos en prisión».
Sobre las elecciones, descartó que sean posibles en 2026 y apuntó que técnicamente se necesitan unas 40 semanas desde la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. «Lo importante es arrancar ya», insistió. El Departamento de Estado ya había transmitido su expectativa de que Machado regrese y participe libremente en los comicios.
Machado defendió el plan de Trump y Marco Rubio de tres fases que desembocan en elecciones libres, calificándolo de «correcto y urgente». Sobre lo que le transmite al presidente estadounidense en sus conversaciones directas, fue explícita: «Que tenemos por delante la gran oportunidad para las Américas y que hay un momento que no podemos desperdiciar». Y añadió: «Digo en público lo mismo que digo en privado». Sobre la posibilidad de negociar con Delcy y Jorge Rodríguez, advirtió: «Lo que no vamos a aceptar es una nueva farsa».
Las palabras de Machado resuenan con especial fuerza para Cuba. Tras la captura de Maduro, la Isla perdió el suministro de entre 25,000 y 30,000 barriles diarios de petróleo venezolano —dos tercios de sus importaciones—, lo que ha precipitado apagones de hasta más de 20 horas diarias y cientos de protestas desde enero de 2026. El régimen castrista, que durante años cobijó al chavismo a cambio de petróleo subsidiado, enfrenta ahora su mayor vulnerabilidad en más de treinta años.
Machado cerró la entrevista con una frase que condensa su convicción y que aplica tanto a Caracas como, implícitamente, a La Habana: «Un día antes, un día después, este régimen va a terminar de salir. Lo realmente relevante es esta Venezuela que está emergiendo y cómo nos aseguramos de construir instituciones que duren por siglos».
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Venezuela y el papel de María Corina Machado
CiberCuba te lo explica:
¿Qué afirma María Corina Machado sobre el futuro de la dictadura en Venezuela?
María Corina Machado asegura que la dictadura chavista "va a terminar de salir". Ella enfatiza que la salida del régimen es inevitable y destaca la importancia de la coordinación internacional, especialmente con Estados Unidos, para facilitar este proceso de transición hacia la democracia.
¿Por qué María Corina Machado no ha regresado aún a Venezuela?
Machado menciona que su regreso depende de una coordinación adecuada con los aliados internacionales para asegurar que el proceso de transición en Venezuela fluya correctamente. Aunque no hay una fecha concreta, ella ha manifestado su firme intención de regresar para contribuir al proceso democrático en el país.
¿Qué condiciones describe Machado sobre la situación económica y política en Venezuela?
Machado describe una situación económica devastadora en Venezuela con una inflación anual del 650% y un 86% de la población en la pobreza. Además, califica al régimen actual como una dictadura, subrayando que el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, Legislativo y Electoral es una clara señal de ello.
¿Qué impacto ha tenido la captura de Nicolás Maduro en Cuba?
La captura de Maduro ha afectado severamente a Cuba debido a la pérdida del suministro de petróleo venezolano, que representaba dos tercios de sus importaciones. Esto ha resultado en apagones de hasta más de 20 horas diarias y numerosas protestas en la Isla, evidenciando la vulnerabilidad del régimen cubano.
¿Cuáles son las perspectivas de elecciones en Venezuela según María Corina Machado?
Machado descarta que haya elecciones en Venezuela en 2026 y subraya que técnicamente se necesitan unas 40 semanas para preparar un proceso electoral desde la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Insiste en que lo importante es comenzar el proceso ya para avanzar hacia elecciones libres.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.