Documento oficial confirma financiamiento de México a programa en Cuba por más de 34 millones de dólares

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Un documento oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México revela que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) autorizó 588 millones de pesos —más de 34 millones de dólares— para financiar la segunda fase del programa Sembrando Vida en Cuba, según una investigación publicada por el medio Información Privilegiada y difundida el sábado.

El oficio ECI/0472/2026, fechado el 31 de marzo de 2026, formaliza un «Contrato de Donación de Recursos» celebrado entre Bancomext, la SRE, AMEXCID y el Banco del Bienestar, con el objetivo declarado de apoyar la «Segunda Fase de Sembrando Vida en la República de Cuba».

La autorización fue aprobada el 25 de febrero de 2026 en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, según consta en el propio documento.

El mismo oficio ordena pagos adicionales a la empresa Dragon Charge, S.A. de C.V. por un total de un millón 479,600 pesos, correspondientes a dos facturas, a depositar en una cuenta de Banorte.

Según la investigación, Dragon Charge estaría vinculada a operaciones relacionadas con la marca china BYD, fabricante de vehículos eléctricos con presencia en México y América Latina.

Esa conexión con capital chino ha generado inquietud sobre una posible evasión de las sanciones económicas que Washington mantiene sobre Cuba, en un contexto de endurecimiento de las presiones de la administración Trump.

El documento fue filtrado por la cuenta Guacamaya Leaks en la red social X, que lo describió como «el regalo de 588 millones de pesos a Cuba por el desvío de recursos llamado Sembrando Vida» y acusó a la cancillería y a la presidenta Claudia Sheinbaum de «regalar el patrimonio de los mexicanos».

La revelación ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Cuba. Desde enero, la administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con restricciones petroleras, y el 1 de mayo firmó una tercera orden ejecutiva que amplía sanciones a los sectores de energía, defensa, minería y finanzas cubanas.

México suspendió sus envíos de crudo a Cuba en enero —que cubrían el 44% de las importaciones cubanas— pero el gobierno de Sheinbaum ha mantenido y ampliado el apoyo humanitario a la isla, enviando al menos cinco barcos con más de 3,100 toneladas de ayuda desde febrero de 2026.

La mandataria mexicana ha reiterado que su país es «una nación libre y soberana» y continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba pese a las advertencias de Washington, mientras que Díaz-Canel ha respondido a las amenazas de Trump afirmando que no permitirá una intervención estadounidense en la isla.

La revelación del financiamiento ha reavivado críticas en México por destinar recursos públicos a programas internacionales mientras persisten problemas internos de inseguridad, desabasto de medicamentos e infraestructura deficiente, en un contexto de creciente debate sobre la política exterior de Sheinbaum hacia Cuba.

El oficio fue firmado por José Martín Rivera, Director Administrativo de AMEXCID, y Flavio Alejandro Martínez Castañeda, Director General de Proyectos Especiales y Fondos de Cooperación Internacional de la misma agencia, lo que confirma el carácter oficial del documento filtrado.