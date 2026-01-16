Arrestan a cubano tras embestir vehículos de ICE con su auto en Texas

Robyn Argote Brooks chocó dos vehículos de ICE al tratar de escapar para no ser arrestado en la ciudad de San Antonio

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó este martes al inmigrante cubano Robyn Argote Brooks, quien embistió con su auto a vehículos y agentes federales en la ciudad de San Antonio, Texas, informaron las autoridades.

El Departamento de Seguridad Nacional reveló hoy que Argote “utilizó su vehículo como arma” contra agentes del orden público federal y arremetió contra dos vehículos de ICE con su automóvil, el pasado 13 de enero.

Según el comunicado, agentes de ICE realizaron una parada vehicular “selectiva” para arrestar a Argote, pero el cubano se negó a obedecer las órdenes de las autoridades de salir de su automóvil.

El DHS dijo que, en un intento de evadir el arresto, el inmigrante indocumentado puso su auto en reversa y retrocedió a toda velocidad, “casi atropellando a un agente de ICE”.

Argote evitó al agente pero se estrelló contra un vehículo que estaba detrás del suyo; luego, aceleró y chocó contra un segundo vehículo de ICE, dejando herido al oficial que ocupaba el asiento delantero, según las autoridades. Tras ello, fue arrestado por los agentes.

Un video compartido en la red social X por la periodista Brooke Taylor, de la cadena Fox News, muestra todo el operativo de ICE para detener al cubano. Luego de que Argote choca los vehículos federales, los oficiales rompen la ventanilla de su carro, uno de ellos lo extrae a la fuerza mientras otro apuntaba con su arma; lo lanzan al pavimento, dos agentes lo inmovilizan con las rodillas sobre su espalda, mientras él permanece boca abajo.

Argote no opuso resistencia y, cuando estaba en el suelo, se le escucha decir: “Dios mío”. Después lo levantan y un oficial habla con él, mientras otro, en español, le pregunta si necesita asistencia médica, antes de que se lo lleven. En las imágenes no se observa a ningún agente de ICE herido. Toda la escena fue grabada, al parecer, por cámaras de la televisión.

A raíz del incidente, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró: “Uno de nuestros oficiales resultó herido en este ataque con vehículo y oramos por él, su salud y su familia”, al tiempo que responsabilizó a los políticos “santuario” de “alentar a los inmigrantes indocumentados a evadir el arresto”, con lo cual -sostuvo- han “creado un ambiente que incita a la violencia contra nuestras fuerzas del orden”.

La funcionaria aseguró que ha habido un aumento del 3,200 % en los ataques con vehículos contra agentes de ICE y de más del 1,300 % en las agresiones.

Según datos del DHS, entre el 21 de enero de 2025 y el pasado 7 de enero de este año, agentes de ICE sufrieron 66 ataques con vehículos, en comparación con sólo dos durante el mismo lapso del año precedente.

McLaughlin citó las recientes declaraciones de la secretaria Kristi Noem, quien advirtió que “cualquiera que ataque a las fuerzas del orden será procesado con todo el rigor de la ley”.

Robyn Argote Brooks llegó a EE.UU. en 2024, mediante el programa CBP One, habilitado por la administración del presidente Joe Biden en enero de 2023, para permitir a los migrantes gestionar citas de asilo en línea.

El DHS calificó de “desastrosa” la aplicación, que posibilitó el ingreso al país a más de un millón de extranjeros sin antecedentes penales, según sus cifras.

La detención del cubano se produce en un contexto de elevada tensión, luego de que el 7 de enero, en la ciudad de Minneapolis, un agente de ICE disparara a la cabeza a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, causándole la muerte en el acto. De acuerdo con la versión del gobierno sobre los hechos, el oficial actuó en defensa propia cuando la mujer presuntamente intentó atropellarlo con su vehículo.

El trágico suceso desató indignación y movilizaciones en distintos puntos de la ciudad. En días sucesivos, las autoridades respondieron con un mayor despliegue de agentes y la intensificación de los operativos migratorios, lo que ha exacerbado el descontento ciudadano y derivado en arrestos violentos, protestas masivas y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

El presidente Donald Trump amenazó este jueves con aplicar la Ley de Insurrección de 1807 y desplegar tropas federales en Minneapolis para contener las protestas desatadas tras los recientes tiroteos protagonizados por agentes de ICE.