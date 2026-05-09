«En Cuba ha habido períodos duros, pero en ninguno hubo tanto caos, tanto abandono... tanta basura», denuncia periodista matancera

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La periodista matancera Yirmara Torres Hernández publicó este viernes en Facebook una denuncia sobre la proliferación de basureros improvisados en su cuadra, en las alturas de Matanzas, a metros del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Camaño.

«A mi esquina le ha nacido un basurero», escribió Torres, describiendo una situación de insalubridad extrema en la calle Salamanca esquina a San Carlos, donde la acumulación de desechos ha llegado a impedir el tránsito vehicular.

Captura de FB/Yirmara Torres Hernández

«Por encima del basurero puedes ver la bahía. Matanzas te regala esas vistas desde cualquier lugar, ese azul que encanta... Pero en primer plano el basurero», relató, trazando el contraste entre la belleza natural de la ciudad y el abandono que la rodea.

Lo que más angustia a Torres y a sus vecinos no es solo la imagen: «Lo peor es la peste, y las cucarachas y los ratones y las ratas», alertando sobre el riesgo sanitario en una zona residencial densamente poblada y a pasos de un hospital infantil.

La situación ha derivado ya en consecuencias concretas: al vecino de esa esquina le robaron un gallo del patio y, según Torres, «los ladrones no tuvieron que esforzarse. La pila de basura les sirvió de escalera».

La periodista advierte que el problema no se limita a su cuadra. Los basureros rodean también la secundaria básica Ramón Mathiew y se acercan al Hospital Pediátrico Eliseo Noel Camaño. Torres señala con amargura que su cuadra, antes libre de basura por la cercanía al hospital, ya no escapa a la crisis: «Sin corriente, sin agua, pero con basureros».

Ante la parálisis de las autoridades, Torres propone alternativas concretas: «¿No hay transporte de tracción animal? ¿No pueden contratar carretones? ¿No se pueden usar triciclos eléctricos?». No es una idea descabellada: Guantánamo ya recurrió a triciclos eléctricos para enfrentar la crisis de recogida de basura, y Santa Clara ha hecho lo propio con carretones de tracción animal.

La periodista también plantea una pregunta que el régimen evita responder: «¿Y si pasamos esos servicios a los particulares?». Su pregunta de fondo es más urgente aún: «¿A qué vamos a esperar para resolver el problema de la basura? ¿A que enfermemos o muramos todos?».

El temor no es retórico. Matanzas enfrenta un complejo escenario epidemiológico con brotes activos de hepatitis A, dengue y chikungunya. En abril de 2026 se emitió una alerta sanitaria provincial por hepatitis A en municipios como Matanzas, Cárdenas y Versalles, enfermedades directamente vinculadas a la insalubridad.

Más de 300,000 habitantes de la provincia carecen de suministro estable de agua, según reconoció la viceprimera ministra Inés María Chapman. La crisis hídrica en Matanzas agrava aún más el riesgo sanitario que representa la basura acumulada en las calles.

El mismo hospital pediátrico que Torres menciona operó en octubre de 2025 con sus 75 camas completamente ocupadas por arbovirosis, y en febrero de 2026 fue documentado con condiciones deplorables de saneamiento: baños con basura, pisos sucios y paredes deterioradas.

Ex presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en Matanzas durante siete años, Torres renunció al cargo en febrero de 2023 y desde entonces documenta en Facebook la crisis de la provincia. Sus vecinos confían en que ella pueda cambiar algo. «Ellos creen que una tiene poder... y no saben que no es así... Lo más que podemos hacer es denunciar», escribió.

«En Cuba ha habido períodos duros, pero en ninguno hubo tanto caos, tanto abandono... tanta basura», resumió la reportera.