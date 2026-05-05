Vecinos de Santiago de Cuba denuncian plaga de chinches y microvertedero en reparto Sorribe

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Residentes del reparto Sorribe, en Santiago de Cuba, denunciaron una situación sanitaria crítica originada en la vivienda ubicada en calle 2 número 9: una plaga severa de chinches y un microvertedero que ya afecta a varias familias de la cuadra, según la denuncia publicada por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

El inmueble mantiene condiciones insalubres extremas, con acumulación masiva de basura que constituye un vertedero dentro de la propia casa, lo que ha generado una proliferación de chinches y otros vectores que se extienden a las viviendas colindantes.

«La situación se está haciendo insoportable y nadie hace nada. Ya muchos estamos afectados y esto sigue propagándose», relató una vecina preocupada.

Los residentes aseguran haber acudido a múltiples instituciones: Higiene y Epidemiología del Policlínico Julián Grimau, servicios sociales y el departamento de vectores del territorio. Ninguna ha ofrecido respuesta concreta ni intervención efectiva.

Los vecinos señalan además que el hombre que habita la vivienda tiene siete hermanos, y ninguno de ellos ha atendido el problema.

La comunidad exige la intervención urgente de Salud Pública, Servicios Comunales y las autoridades municipales, especialmente ante el riesgo que representa para niños y ancianos de la zona.

La denuncia no es un caso aislado. Santiago de Cuba acumula desde 2024 una cadena de focos de infestación que las autoridades no han logrado controlar. En julio de ese año, una plaga de chinches invadió el Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín sin solución efectiva durante meses, y en julio de 2025 un video mostró a un paciente anciano cubierto de chinches en ese mismo centro.

En mayo de 2025, la plaga afectó el seminternado Raúl Gómez García en el reparto Abel Santamaría, con múltiples casos de picaduras en alumnos. Ese mismo año, el Hotel Puerto Príncipe de Camagüey cerró totalmente por una infestación que se extendía dos cuadras a la redonda.

El deterioro sanitario en Santiago de Cuba es sistémico. En abril de 2026, el gobierno provincial admitió un deterioro higiénico-epidemiológico que incluye infestación de Aedes aegypti por encima de la media histórica, saneamiento deficiente, agua sin clorar y falta de fumigación por escasez de combustible.

Ese mismo mes, Mayeta Labrada documentó una escuela primaria rodeada de basura en Santiago de Cuba, y en diciembre de 2025 la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad denunció públicamente la acumulación de desechos frente al templo, calificándola de «indignante, dolorosa y profundamente irrespetuosa».

Las autoridades sanitarias han reconocido la escasez de insecticidas como obstáculo principal para combatir la plaga, mientras el Ministerio de Salud Pública no ha emitido declaraciones oficiales sobre la situación a nivel nacional.

«Cuando una plaga entra en una cuadra y las instituciones miran hacia otro lado, ya no se trata de un problema individual. Se convierte en un problema de salud pública», advirtió Mayeta Labrada en su denuncia.