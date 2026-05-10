Cubanos responden a Pablo Iglesias tras defender al régimen: "Lo único que exige la decencia es libertad para Cuba"

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El exlíder del partido español Podemos Pablo Iglesias publicó un mensaje en inglés en X en el que defendió al gobierno de Díaz-Canel y culpó al embargo estadounidense de ser la causa principal del sufrimiento del pueblo cubano, lo que desató una avalancha de respuestas furiosas de internautas cubanos que rechazaron su argumento de forma unánime.

"Donald Trump está asfixiando al pueblo cubano con sanciones económicas y un bloqueo aún más duro que cualquiera de los anteriores, y amenaza con una intervención militar de manera semanal", escribió.

"Piensen en lo que eso significa. Imaginen el sufrimiento que el bloqueo y la prohibición de importaciones de combustible están causando a la gente. ¿Por qué tratan a Cuba de esta manera?", preguntó.

Iglesias, que visitó Cuba en marzo como parte de la flotilla humanitaria "Nuestra América Convoy to Cuba", admitió ser "consciente de lo hartos que están grandes segmentos de la población del gobierno cubano". Aun así, dijo que no lo criticará mientras haya presión estadounidense sobre la Isla.

También se preguntó retóricamente cuál es su papel como "izquierdista europeo": "¿Criticar al gobierno cubano? ¿Dar tribuna a elementos anticomunistas que ya tienen una plataforma permanente en todos los grandes medios occidentales?".

Su conclusión fue simple: "la decencia exige hoy defender tanto al pueblo cubano como a su gobierno".

La respuesta de los cubanos fue inmediata y contundente. "Lo único que exige la decencia es libertad para Cuba después de 67 años de dictadura. Dejen de hablar por nosotros, pregunten a los cubanos qué queremos. Dile a tus amigos del gobierno que tengan decoro, liberen a los presos políticos y hagan unas elecciones libres", escribió un internauta.

Otro usuario fue directo al señalar al verdadero responsable: "Quien asfixia a los cubanos es Díaz-Canel y todos los vividores que viven de puta madre a costa del pueblo".

Varios comentarios apuntaron a la contradicción entre el discurso de Iglesias y su comportamiento en Cuba. Iglesias se hospedó en la Grand Suite del Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection, un hotel de cinco estrellas con habitaciones de más de 200 euros por noche, desde donde grabó vídeos minimizando la crisis.

"Ya vimos cómo defendiste al pueblo cubano cuando fuiste, todavía estoy esperando a ver las toneladas de ayuda que llevó la TimoFlotilla y que recibió el pueblo cubano, lo que sí se vio fue a usted blanqueando la dictadura", le reprochó otro internauta.

Otros comentarios exigieron que Iglesias hablara de los presos políticos: "Al pueblo de Cuba lo está matando ese mismo régimen que tú defiendes. Deberías hablar de los presos políticos y los menores de edad presos políticos y de las torturas a las que son sometidos, pero te callas".

Prisoners Defenders documentó 1,214 presos políticos en Cuba a finales de febrero, cifra récord histórico, con 31 arrestados siendo menores de edad.

La ironía tampoco faltó: "Fue a Cuba y, curiosamente, no vio ni represión, ni censura, ni presos políticos, ni corrupción del régimen. Exactamente el mismo relato que durante años han intentado vender sobre Venezuela. Cuando la ideología pesa más que la realidad, pasa esto".

Un usuario venezolano aprovechó para lanzar su propio mensaje: "Gracias, presidente Donald Trump, por llevarte a Nicolás Maduro, todos los venezolanos te lo agradecemos y serás recordado durante generaciones. Esperamos que hagas lo mismo en Cuba pronto. Que viva la libertad y la democracia".

El tuit de Iglesias se produce en un momento en que el régimen cubano registra cifras récord de represión: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 366 acciones represivas solo en abril de 2026, y el indulto de Díaz-Canel de Semana Santa excluyó explícitamente a los presos políticos, opositores y manifestantes del 11J.

"El PCC en Cuba lleva más de seis décadas asfixiando a los cubanos. ¿Dónde has estado, aprendiz de dictador?", resumió otro internauta la postura mayoritaria de quienes respondieron al político español.