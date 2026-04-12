Díaz-Canel se suma a la propaganda tras visitar la escuela “fundada por Fidel y atendida por Raúl”

Miguel Díaz-Canel aprovechó su visita a la Escuela de Educación Especial "Solidaridad con Panamá", en La Habana, para publicar un mensaje en su cuenta de X que exalta el legado de los Castro y refuerza la narrativa propagandística del régimen.

El sábado, Díaz-Canel asistió a la fiesta de quinceañeros de 19 estudiantes con discapacidades físico-motoras —nueve niñas y diez varones— que celebraron sus 15 años en esa institución. Al día siguiente publicó su agradecimiento en redes sociales.

"Siempre es muy emocionante para mí regresar a esa institución fundada por Fidel y atendida siempre por Raúl, donde no existen imposibles, donde el amor se sobrepone a todas las carencias y donde nuestros niños con discapacidades físico-motoras encuentran la atención más profesional y el cuidado más cercano y amoroso", escribió el gobernante cubano.

Al acto también asistieron el primer ministro Manuel Marrero Cruz, otras autoridades del Partido y el Gobierno, y el embajador de Panamá en Cuba, Edward Pitty Madrid.

El evento fue dedicado a Raúl Castro, quien no estuvo presente pero recibió saludos. Una de las festejadas, Yelena Sans Duarte, había invitado a Díaz-Canel mediante una carta escrita con la boca.

La escuela fue inaugurada el 31 de diciembre de 1989 por Fidel Castro como centro de referencia nacional en educación especial para niños con discapacidad físico-motora, con énfasis en parálisis cerebral infantil. Cuenta actualmente con más de 200 alumnos y atiende desde preescolar hasta noveno grado. La tradición de celebrar los quinceañeros de sus estudiantes comenzó en 1999 y solo se interrumpió en 2020 por la pandemia de COVID-19.

El uso de la institución como vitrina propagandística no es nuevo. En diciembre de 2024, Raúl Castro y Díaz-Canel asistieron juntos al acto por el 35 aniversario del centro, en uno de los pocos actos públicos conjuntos del exlíder con su sucesor, interpretado como un gesto de respaldo político en medio de una grave crisis económica que ha hundido el PIB cubano un 23% desde 2019.

El contraste con la realidad que viven muchas familias cubanas con hijos discapacitados es marcado. El 2 de abril, familias de personas con autismo enviaron una carta abierta a Díaz-Canel exigiendo atención para adultos autistas confinados en hogares desde los 16 o 18 años por falta de proyectos inclusivos.

En septiembre de 2025, el Ministerio de Educación negó matrícula en un centro especializado a Félix Berto, un niño de seis años con autismo moderado, pese a que contaba con certificado médico. Su madre, Yislainet Lara, denunció públicamente el caso.

Mientras el régimen convierte la fiesta de quinceañeros de la Escuela "Solidaridad con Panamá" en escaparate de la supuesta humanidad de la Revolución, cientos de familias cubanas con hijos con discapacidad enfrentan el abandono y la exclusión de un Estado que no tiene recursos para atenderlos, pero sí tiempo para la fotografía política.