Este emotivo reencuentro en aeropuerto de Cuba después de 3 años tiene a todos llorando

Una cubana identificada en TikTok como @karlita_perezv publicó el pasado martes un video que muestra su regreso a Cuba tras tres años de emigración y el emotivo reencuentro con quien parece ser su madre y otros familiares en el aeropuerto, en un abrazo cargado de lágrimas que ha conmovido a miles de personas en redes sociales.

El clip, de casi dos minutos de duración, acumula más de 2,200 visualizaciones y 250 reacciones, y ha desatado una oleada de comentarios entre cubanos que se identifican con la misma experiencia de separación familiar prolongada.

Las reacciones al video reflejan el dolor compartido de la diáspora cubana. Una usuaria escribió: "Dios mío eso no tiene precio yo espero mi momento también en mayo, casi con el mismo tiempo y con una niña que dejé con 6 años y ya cumplió 9".

Otros comentarios son igual de desgarradores. "Qué fuerte! Cuba duele!" La magnitud de esta separación familiar tiene un contexto migratorio sin precedentes: las cifras acumuladas entre 2021 y mediados de 2024 superan los 860,000 migrantes, en lo que se considera el mayor éxodo de la historia de Cuba.

Según datos de organizaciones especializadas en migración, entre 2022 y 2023, casi 425,000 cubanos llegaron a Estados Unidos, dejando atrás familias enteras que aguardan años para volver a verse.

Este tipo de reencuentros se ha vuelto un fenómeno recurrente en las redes sociales. Recientemente, otra cubana viajó de sorpresa a Cuba para reencontrarse con su madre después de seis años, en un video que también generó una gran respuesta emocional en redes.

Igualmente, Blendi Lopez, radicada en España, protagonizó un reencuentro con su familia en la isla que emocionó a miles de seguidores. Y en otro caso que sacudió las redes, un cubano sorprendió a su madre tras siete años sin verla, en un abrazo que se hizo viral.

Quizás uno de los momentos más desgarradores registrados fue cuando un niño preguntó ¿Tú eres mi mamá? al reencontrarse con su madre en un aeropuerto, una imagen que resume el alto costo humano de la emigración cubana.