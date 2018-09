América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Juani Santos Pérez es el primer hombre trans al que se le practicó la cirugía de reasignación de sexo en Cuba. “Desde los cinco años me sentí varón… siempre fui así… por eso nunca tuve miedo y me enfrenté a todo”, dijo para un reporte a la agencia IPS.

Desde muy pequeño, Juani se rompía las batas que su mamá le ponía y jugaba solo con varones.

Junto a otro hombre que no ha querido hacer pública su historia, Juani fue operado en 2010. Fueron estas las dos primeras cirugías de readecuación genital masculina realizadas en el país.

“Más hombres como yo tienen que darse a conocer y decir su historia. No quiero que otra persona que nazca con mi condición pase los mismos trabajos y sufrimientos que pasé”, expresó.

Juani vive en Matanzas, y no son pocos quienes lo han visitado para conocer su historia. Aún hoy, después de jubilado, se contrató en la misma fábrica donde lleva 48 años desempeñándose.

Y precisamente ese es otro aspecto importante: el ámbito laboral. "En mi centro de trabajo eduqué a mis compañeros en el respeto a mi condición de hombre", dijo Juani en el video que aquí compartimos, realizado Cubainformación TV, un medio ultracastrita que se ha sumado a las campañas por la diversidad en la Isla que implementa el Centro Nacional de Educación Sexual, Cenesex, institución al mando de Mariela Castro .

Juani. Foto: IPS

Juani cuenta en la entrevista que, cuando tenía poco más de 20 años, solicitó al gobierno cubano que le ayudara. Luego de hacerles varias pruebas, test mentales, análisis, y descartar que no se trataba de una "enfermedad" accedieron a ofrecerles las atenciones pertinentes.

"Yo no pedí nacer así, la naturaleza o Dios me crearon así. ¿Por qué me tienen que rechazar si yo no le hago daño a nadie?, dijo Juani.

Según la Red de Hombres Transgéneros de Cuba Alma Azul, hasta el momento se registran oficialmente 20 trans masculinos en La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. El término incluye a personas con esa identidad de género que requieren o no cirugías y terapia hormonal.

Esta cifra sigue siendo menor comparada con la de mujeres trans en Cuba, las cuales suman 4.447. De ese total, a 37 le han practicado cirugías de adecuación genital.

La psicóloga Ángela L. Urquiza, citada por IPS, aseguró que “el estudio científico en Cuba de las personas trans masculinas es casi nulo porque se trata de una realidad escasamente visibilizada”.

Según Anabel Díaz, psicóloga de Alma Azul, “muchos trans masculinos han sido víctimas de abusos sexuales, lo cual repercute porque eso te convierte en una persona rota, dolida, con baja autoestima, pero casi todos tienen estudios y enfrentan más bien problemas para encontrar empleos donde respeten su masculinidad y parejas”.

En el pasado mes de junio de este año, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la transexualidad de la lista de enfermedades mentales.

Shekhar Saxena, director del departamento de Salud Mental y Abuso de Substancias de la OMS, dijo entonces en conferencia de prensa que se ha excluido la transexualidad de la lista de enfermedades mentales "porque no hay evidencias de que una persona con un desorden de identidad de género deba tener automáticamente al mismo tiempo un desorden mental, aunque suceda muy a menudo que vaya acompañado de ansiedad o depresión".