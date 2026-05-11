"Aunque no tengas delitos, puedes caer": Abogado Willy Allen alerta a cubanos tras refuerzo de 7 mil agentes más de ICE

El abogado de inmigración Willy Allen advirtió este lunes que incluso los inmigrantes cubanos sin antecedentes penales corren riesgo real de ser detenidos y deportados, tras el anuncio del «zar de la frontera» Tom Homan de incorporar 7,000 nuevos agentes a ICE, con otros 3,000 en formación en la academia federal, para cumplir las metas de deportaciones masivas de la administración Trump.

Allen hizo la advertencia en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, en la que respondió directamente a la pregunta de si quienes no han cometido delitos —incluyendo personas con formulario I-220A— pueden salvarse de esta ola.

Su respuesta fue contundente: «Hasta ahora casi el 75% de las personas detenidas por ICE son personas que no tienen crímenes, que no son criminales».

El dato desmiente la narrativa oficial de que ICE se enfoca exclusivamente en delincuentes peligrosos.

Cifras del TRAC (Centro de Acceso a Registros Transaccionales) confirman esa tendencia: al 25 de enero de 2026, el 74.2% de los detenidos en centros de ICE no tenía antecedentes penales.

A pesar del panorama, Allen insistió en que hay salida: «Las respuestas se pueden salvar siempre. Hay camino para salvarse».

Uno de los focos de mayor preocupación es Florida. Allen expresó sorpresa ante el nivel de compromiso del gobernador con las operaciones migratorias: «Yo nunca esperé que un gobernador de un estado como la Florida, que es tan grande de hispanos, se prestaría a tener el estado que más detenciones tiene».

El abogado explicó que el gobernador comprometió a toda la policía local y estatal para detener a cualquier persona que no sea residente o ciudadana y tenga una I-220A, un parole o esté esperando su residencia.

Florida es el único estado donde los 67 condados tienen acuerdos activos con ICE, lo que convierte al estado en el de mayor número de detenciones del país.

Allen también citó un estudio del Instituto Cato que señala que el propio USCIS estaría «arrastrando los pies para demorar la forma que las personas puedan legalizarse, para tener más personas que estén disponibles para detenciones».

El despliegue de los 7,000 nuevos agentes de ICE abarca unos 40 estados y Puerto Rico, con Texas recibiendo el mayor número de efectivos y Miami como destino prioritario, reportó Univisión.

Homan declaró el pasado martes en Fox News que se necesitan «millones» de deportaciones y estimó más de 20 millones de extranjeros en situación irregular en el país.

Frente a ese escenario, Allen identificó dos fuentes de esperanza.

La primera son las cortes federales: la semana pasada su equipo legal logró la liberación de tres personas detenidas sin delitos criminales, y la corte federal de Maryland benefició a 83 personas que formaban parte de una demanda colectiva. Un circuito federal también ordenó que el proceso de legalización comenzara de nuevo.

La segunda esperanza son las elecciones de noviembre de 2026. Allen explicó que si los demócratas recuperan la Cámara y el Senado, «sí pueden limitar los fondos que pueden usar.

Y sí pueden tener investigaciones de cómo están actuando». Sin embargo, aclaró que una victoria electoral no eliminaría de inmediato lo que ya está ocurriendo.

«Tengo esperanza: uno, las Cortes Federales que apliquen la ley. Dos, que una elección de noviembre haga un cambio sustancial que ayude a tener un camino diferente para el futuro en la inmigración», concluyó Allen.