¿Quién tiene la culpa de las deportaciones masivas: Biden o Trump? Debate que divide a los cubanos en EE.UU.

El abogado de inmigración Willy Allen rechazó este lunes el argumento de que la crisis migratoria es responsabilidad de la administración anterior y criticó el debate político que divide a la comunidad cubana en Estados Unidos sobre quién tiene la culpa de las deportaciones masivas, en una entrevista concedida a CiberCuba.

El contexto es el anuncio del «zar de la frontera» Tom Homan de incorporar 7,000 nuevos agentes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con otros 3,000 en formación, para acelerar las deportaciones masivas prometidas por Trump. Homan declaró el 6 de mayo en la Exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix: «Se avecinan deportaciones masivas. Este será un buen año».

En ese escenario, Allen identificó dos narrativas que, a su juicio, evaden la responsabilidad real. La primera culpa a Biden de haber «abierto la frontera». La segunda, sostenida incluso por congresistas electos, afirma que Trump «no sabe» lo que está ocurriendo.

«Biden nunca abrió la frontera», afirmó Allen con contundencia, desmontando el primer argumento.

Sobre el segundo, fue igualmente directo: «¿De verdad Trump no lo sabe? Él no sabe esto. Él no sabe las deportaciones masivas que vienen».

La pregunta, formulada con ironía, apuntaba a la inverosimilitud de exculpar al presidente que ordena las operaciones.

Para Allen, ambas posturas forman parte del mismo problema: «En vez de mirar quién es el responsable, lo que tenemos es este juego, un juego de palabras».

El abogado señaló que hay una parte de la comunidad que apoya las acciones del presidente y considera que «se tiene que hacer», mientras que otros, incluso amigos de personas detenidas, siguen atribuyendo la situación a la gestión de Biden.

Esa polarización, advirtió, impide un análisis claro de los hechos.

Uno de esos hechos es que el 75% de los detenidos por ICE no tienen antecedentes penales, según datos que el propio Allen citó en la entrevista, contradiciendo la narrativa oficial de que las deportaciones apuntan exclusivamente a criminales.

Florida se ha convertido en el epicentro de las detenciones: es el único estado donde los 67 condados tienen acuerdos activos con ICE, tras el compromiso del gobernador de involucrar a toda la policía local y estatal. Allen admitió que no esperaba ese nivel de cooperación.

A pesar del panorama, el abogado expresó dos fuentes de esperanza. La primera son las cortes federales, que en semanas recientes han otorgado victorias importantes en casos de residencias con I-220A, incluyendo la liberación de personas detenidas y la apertura de vías de legalización.

La segunda es el resultado de las elecciones de noviembre. Pero Allen fue claro en los límites de esa esperanza: «Una elección de noviembre no elimina parte de lo que están haciendo ahora».

Lo que sí podría cambiar, explicó, es el control de los recursos: «Con una elección de noviembre, cuando los demócratas tengan la Cámara y a lo mejor el Senado, sí pueden limitar los fondos que pueden usar. Y sí pueden tener investigaciones de cómo están actuando».

La distinción institucional que trazó Allen resume el escenario: «El Ejecutivo controla la inmigración y controla las acciones. Pero la Cámara de Representantes y el Senado pueden controlar los fondos y pueden controlar cómo se lleva a cabo».

«Tengo esperanza: uno, las Cortes Federales que apliquen la ley; dos, que una elección de noviembre haga un cambio sustancial que ayude», concluyó Allen.