Habla el cubano cuya madre recibió visita de Hammer: «Ha sido todo un honor»

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Willie Suárez, un cubano originario de Regla, La Habana, que emigró a Estados Unidos y se enlistó en el Cuerpo de Marines, reaccionó con emoción y orgullo tras conocer que el jefe de misión de la Embajada de EE.UU. en Cuba, Mike Hammer, visitó ayer a su madre Gisela en su hogar de Regla con motivo del Día de las Madres, entregándole flores y agradeciéndole personalmente por el servicio de su hijo.

«Ha sido todo un honor que Mike Hammer, un diplomático de EE.UU. que representa a Estados Unidos en Cuba, visitara a mi madre en el Día de las Madres, llevándole flores y agradeciéndole personalmente mi servicio como Marine para el país que tanto amo», escribió Suárez en su publicación en Facebook.

Fue el propio Willie quien contactó a Hammer para contarle su historia: cómo abandonó Cuba, llegó a Estados Unidos y decidió enlistarse en los Marines para servir al país que lo acogió. El diplomático, según confirmó en su publicación oficial, viajó hasta Regla para visitar a Gisela en respuesta a ese relato.

Suárez reconoció que su familia asumió un riesgo real al recibir al diplomático estadounidense. «La dictadura cubana bien podría usar esto como excusa para hostigarlos, y lamentablemente estoy casi seguro de que lo hará. Pero la libertad nunca ha sido gratis», escribió.

A pesar de esa amenaza, el marino cubanoamericano fue categórico: «Nunca voy a renunciar a ese honor simplemente porque un dictador pueda desaprobarlo».

Creador del canal BoxeoCubano y promotor del boxeo cubano en Estados Unidos, el exmarine Suárez expresó recientemente en redes sociales su rechazo a una posible intervención militar en la isla, aunque aseguró que prefiere “unos minutos de invasión” antes que “60 años más de martirios” bajo el régimen comunista.

El gesto de Hammer se enmarca en la estrategia de diplomacia directa que el funcionario ha practicado desde su llegada a Cuba, con recorridos por comunidades y encuentros con ciudadanos comunes. En abril de 2026, Hammer habló con la familia del adolescente Jonathan Muir, de 16 años, detenido arbitrariamente tras las protestas de Morón por los apagones.

El pasado 8 de mayo, el diplomático publicó una fotografía junto a tres embajadores cubanoamericanos con la pregunta: «¿Por qué será que los cubanos son tan exitosos fuera de Cuba?».

Esta diplomacia activa ha generado reacciones hostiles del régimen. En febrero de 2026, Hammer fue objeto de actos de repudio organizados por el PCC y la Unión de Jóvenes Comunistas en Camagüey, con turbas que lo insultaron con consignas como «Fuera de Cuba» y «Títere de Donald Trump».

El caso de Willie Suárez refleja la realidad de miles de familias cubanas separadas por la emigración masiva que se aceleró tras las protestas del 11 de julio de 2021, impulsada por el deterioro económico, los apagones y la represión. Desde entonces, más de un millón de cubanos han abandonado la isla.

En su publicación oficial, Hammer expresó que sus pensamientos estaban «con todas las madres cubanas y cubano-americanas» y reafirmó el compromiso de la Embajada de trabajar «para que un día próximo puedan estar con sus hijos y vivir con dignidad y tranquilidad». En febrero de 2026, el diplomático había transmitido a la diáspora cubana en Madrid el mensaje de la administración Trump: «El cambio en Cuba se va a realizar».