EE.UU. intensifica vuelos de vigilancia cerca de Cuba: estos son los datos recientes

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La Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han realizado al menos 25 vuelos de inteligencia militar cerca de las costas de Cuba desde el 4 de febrero.

Según un análisis de CNN, basado en datos públicos de las plataformas de seguimiento aéreo Flightradar24 y ADS-B Exchange, la mayoría de las misiones se concentraron frente a La Habana y Santiago de Cuba, con algunas aeronaves acercándose a menos de 64 kilómetros de la costa, dentro del rango operativo para recopilar inteligencia de señales.

¿Qué aeronaves está usando EE.UU. en esas operaciones?

Las aeronaves empleadas incluyen el avión de patrullaje marítimo P-8A Poseidon, el RC-135V Rivet Joint —especializado en inteligencia de señales— y el dron de reconocimiento de gran altitud MQ-4C Triton, cuyo costo unitario ronda los 240 millones de dólares y puede operar más de 24 horas continuas a más de 50,000 pies de altitud.

El dron con indicativo BLKCAT5 completó su cuarto vuelo documentado alrededor de Cuba el jueves, despegando desde la Base Aeronaval de Mayport, en Jacksonville, Florida, y recorriendo el Golfo de México, el canal de Yucatán y zonas del oriente y sur de la isla a 46,950 pies de altitud y 580 nudos de velocidad.

Antes de febrero, este tipo de operaciones visibles públicamente eran, según CNN, «extremadamente raras» en la zona cercana a Cuba.

El Pentágono se negó a comentar los hallazgos del análisis

El incremento de vuelos coincide con una escalada sostenida de presión de Washington sobre el régimen cubano. Trump firmó el 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que amplía sanciones contra Cuba en los sectores de energía, defensa, minería y finanzas.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció el jueves sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana.

Además, fijó el 5 de junio como plazo para que empresas extranjeras cierren operaciones con esa entidad bajo amenaza de sanciones secundarias.

En total, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba desde enero de 2026.

Lo que pasa con Cuba y lo que pasó con Venezuela e Irán

El artículo de CNN advierte que un patrón similar —aumento de retórica gubernamental coincidiendo con un incremento de vuelos de vigilancia visibles públicamente— ocurrió antes de operaciones militares de EE.UU. en Venezuela e Irán.

En Venezuela, los vuelos comenzaron una semana después del primer ataque estadounidense contra una embarcación vinculada al narcotráfico y continuaron hasta los días previos a la captura de Maduro en su complejo residencial en Caracas.

En Irán, una operación amplia de aeronaves de inteligencia vigiló la costa sur iraní antes de ataques conjuntos con Israel. Las mismas aeronaves detectadas ahora cerca de Cuba —P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y MQ-4C Triton— estuvieron activas en ese conflicto.

Estas aeronaves tienen la capacidad de ocultar su presencia apagando sus balizas de ubicación, lo que plantea la pregunta de si Washington está enviando deliberadamente una señal al régimen.

«Independientemente de si esa señal es intencional o no por parte del Ejército o el Gobierno de EE.UU., el mensaje probablemente resulta inquietante, por decir lo menos, para los funcionarios cubanos», concluye el análisis.