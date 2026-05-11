Arrestan a cubano indocumentado con antecedentes por tráfico de cocaína en Hialeah

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestaron esta semana a Pedro Fernández, un ciudadano cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína en Hialeah, Florida.

La detención de Fernández se produjo en el marco de una operación más amplia en la que ICE arrestó el pasado 7 de mayo a inmigrantes indocumentados con condenas por delitos graves, entre ellos, abuso sexual de menores, agresión a una mujer embarazada y conspiración para distribuir metanfetamina, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado publicado el viernes.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, advirtió que ICE no detendrá sus operaciones. «Bajo el presidente [Donald] Trump y el secretario [Markwayne] Mullin, ICE continuará arrestando y deportando a inmigrantes criminales indocumentados que nunca debieron haber estado en nuestro país. Si usted ingresa ilegalmente a nuestro país e infringe nuestras leyes, lo encontraremos, lo arrestaremos y nunca regresará», declaró de manera categórica.

Las autoridades no dieron detalles sobre las circunstancias del arresto de Pedro Fernández, un caso que se suma a las crecientes detenciones de ciudadanos de la isla con antecedentes penales en EE.UU., que se han intensificado en 2026.

Los arrestos de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y enero de 2026, según un informe del Cato Institute basado en datos oficiales de esa agencia federal y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

En los últimos meses, agentes de ICE detuvieron a un cubano con orden final de deportación y condenas por múltiples robos y delitos relacionados con drogas, y a otro porabusos sexuales contra menores, ambos en New Jersey; mientras que fue arrestado en Pensilvania otro ciudadano cubano convicto por agresión agravada con un arma mortal.

El DHS clasifica estos arrestos bajo la categoría «lo peor de lo peor», una etiqueta que la administración Trump utiliza para referirse a inmigrantes indocumentados con condenas por delitos graves, a quienes considera una amenaza para la seguridad pública.

Entre el 21 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, ICE realizó aproximadamente 392,619 arrestos de inmigrantes indocumentados a nivel nacional, de los cuales menos del 14% tenían condenas o cargos por delitos violentos, según un documento interno del DHS obtenido por la cadena CBS News.

Florida es uno de los estados con mayor número de detenidos, con 5,281 individuos bajo custodia, según datos de abril de 2026, en un contexto en que los operativos han resultado en la detención de decenas de inmigrantes indocumentados en distintas localidades del estado.

Por otra parte, Hialeah, donde fue condenado el cubano Pedro Fernández, es la ciudad con mayor concentración de cubanos y cubanoamericanos de todo EE.UU., con un 84.1% de sus 223,109 habitantes de origen cubano, según el Censo de 2020.

El historial de Hialeah en materia de narcotráfico es extenso. Recientemente, un cubano residente en esa ciudad se declaró culpable ante un tribunal federal de posesión de más de 100 kilogramos de marihuana y de posesión de cinco armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas.

Mientras, en febrero, un operativo multiagencias culminó con 14 arrestos en un popular bar-café ubicado en el oeste de Hialeah que, según las autoridades, funcionaba como fachada de un amplio entramado criminal dedicado a la venta ilícita de alcohol, drogas y juego clandestino. En años anteriores, las autoridades desarticularon una banda dedicada al tráfico de cocaína y lavado de dinero en esa ciudad.