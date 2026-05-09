Salidas voluntarias de inmigrantes de EE.UU. alcanzan cifra récord de 80,000 en un año bajo la presidencia de Trump

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Las salidas voluntarias de inmigrantes en Estados Unidos alcanzaron una cifra récord de más de 80,000 órdenes emitidas por jueces de inmigración entre enero de 2025 y marzo de 2026, durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Según datos del Vera Institute of Justice compartidos con The Washington Post, esta cifra representa al menos siete veces más que las aproximadamente 11,400 órdenes registradas en los 15 meses previos a la llegada de Trump a la Casa Blanca.

El ritmo mensual de estas salidas pasó de unas 750 órdenes durante la segunda mitad de la administración Biden a más de 6,000 mensuales tras las redadas de control migratorio impulsadas por Trump.

La "salida voluntaria" es un mecanismo legal que permite a los inmigrantes abandonar Estados Unidos sin una orden formal de deportación, lo que en teoría facilita un posible retorno legal en el futuro, pero implica renunciar a cualquier reclamación pendiente, incluidas las solicitudes de asilo.

Más del 70 % de estas órdenes bajo Trump se otorgaron a inmigrantes que se encontraban en detención activa, un porcentaje significativamente mayor que bajo la administración Biden, cuando la mayoría de quienes optaban por esta vía no estaban bajo custodia.

Ariel Ruiz Soto, analista del Migration Policy Institute, lo explicó con claridad: "Es bastante claro que la tendencia ha aumentado, que más personas en detención buscan salida voluntaria como alternativa a permanecer detenidas".

En Nueva York, el 22 % de los arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el segundo mandato de Trump optaron por salida voluntaria, frente a menos del 1 % en el período anterior.

Los estados con mayor concentración de casos son Texas, Louisiana, Florida, Georgia y California.

Las condiciones en los centros de detención son un factor determinante en esta decisión. La capacidad de detención de ICE pasó de unas 40,000 camas en enero de 2025 a más de 70,000 en enero de 2026, con un pico diario de 73,400 detenidos, récord histórico.

Paralelamente, las muertes bajo custodia de ICE alcanzaron su nivel más alto en 20 años, con al menos 47 fallecidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, según un estudio publicado en la revista médica JAMA en abril de 2026.

Este fenómeno se enmarca en una política migratoria que combina el endurecimiento del control interior con incentivos para la autodeportación. El programa "Proyecto Vuelta a Casa", gestionado a través de la aplicación CBP Home, ofrece vuelos gratuitos y hasta 2,600 dólares por persona, además de la condonación de multas civiles.

El incentivo económico arrancó en 1,000 dólares cuando Trump anunció el plan en mayo de 2025, subió temporalmente a 3,000 dólares como «estipendio navideño» en diciembre de ese año, y quedó fijado en 2,600 dólares desde enero de 2026.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró en agosto de 2025 que «en menos de 200 días, 1.6 millones de inmigrantes ilegales han dejado Estados Unidos», cifra que incluye tanto salidas voluntarias como deportaciones formales.

El impacto de estas políticas es especialmente notable en la comunidad cubana. ICE aumentó las detenciones de migrantes cubanos un 463 % entre octubre de 2024 y enero de 2026, mientras que las aprobaciones de residencias permanentes para cubanos cayeron un 99.8% en el mismo período.

Más de 4,883 cubanos fueron deportados desde enero de 2025, incluyendo al menos cuatro vuelos directos a La Habana en 2026 con un total de 530 repatriados hasta mayo.

Según el análisis del Centro de Estudios de Inmigración, la población total de extranjeros nacidos fuera de EE.UU. cayó en 2.2 millones entre enero y julio de 2025, la mayor caída registrada en un semestre desde que se recopilan datos sistemáticos en 1994.