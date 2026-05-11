José Daniel Ferrer asegura que “el fin del régimen cubano está muy cerca” y pide a Europa romper con La Habana

Vídeos relacionados:

El opositor cubano José Daniel Ferrer García afirmó en una entrevista concedida al diario español El Independiente que el “fin del régimen castrocomunista” en Cuba está próximo y consideró que Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, jugará un papel decisivo en ese proceso.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y actualmente exiliado en Miami tras salir de la isla en octubre de 2025, declaró desde Varsovia que el régimen cubano “no sobrevivirá este año” y aseguró que espera un desenlace antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

“Sin duda estamos muy cerca del fin del régimen castrocomunista”, afirmó el opositor en declaraciones publicadas por El Independiente este domingo.

Durante la entrevista, Ferrer sostuvo que la oposición interna en Cuba ha sido prácticamente desmantelada tras las protestas del 11 de julio de 2021 debido a la fuerte represión estatal, las condenas de prisión y el exilio forzado de numerosos activistas.

El disidente también elogió la influencia de Rubio en la política de Washington hacia Cuba y aseguró que el secretario de Estado mantiene un “compromiso con la libertad en Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

En un pasaje que sintoniza con el sentir mayoritario de cubanos, según la reciente encuesta de opinión pública lanzada por medios independientes, Ferrer defendió la necesidad de una acción contundente de Estados Unidos contra el régimen cubano y comparó el posible escenario en la isla con lo ocurrido recientemente en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Asimismo, criticó con dureza la política de la Unión Europea hacia La Habana y responsabilizó especialmente al Gobierno español por mantener el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.

“Si Europa sigue dándonos la espalda, Cuba terminará levantándole altares a Donald Trump. Y España será responsable”, dijo Ferrer al diario español.

El opositor consideró que Bruselas debería endurecer su postura frente al régimen cubano y aplicar sanciones similares a las impuestas contra Nicaragua o Venezuela.

Ferrer también relató abusos sufridos durante su último encarcelamiento en Cuba. Según contó al citado medio, fue víctima de golpizas, amenazas y alimentación forzada mientras permanecía recluido tras ser arrestado nuevamente en 2025.

El activista afirmó que, pese a vivir ahora en Miami, su intención es regresar a Cuba una vez que se produzca un cambio político en la isla.