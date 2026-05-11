Secretario General de la ONU insinúa traición interna en Venezuela y descarta un escenario similar en Cuba

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este lunes que la caída de Nicolás Maduro en Venezuela fue posible gracias a «grandes complicidades dentro del sistema político venezolano», y descartó que un escenario similar pueda reproducirse en Cuba, donde considera que el régimen mantiene una cohesión interna mayor.

Las declaraciones fueron recogidas por la cuenta oficial de X de la misión cubana ante la ONU y se producen en un momento de máxima presión de la administración Trump sobre La Habana, con más de 240 sanciones acumuladas desde enero de 2025 y amenazas explícitas de acción militar.

«En Venezuela, honestamente, vimos una operación militar contra Maduro, pero tengo la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político venezolano», declaró Guterres.

El máximo responsable de Naciones Unidas fue categórico al rechazar cualquier paralelismo entre ambos países: «Creo que no es posible tener una situación similar [a Venezuela en Cuba] porque Venezuela fue completamente diferente. Comparar Venezuela con Cuba, creo, es una comparación injusta».

La insinuación sobre «complicidades» dentro del chavismo es políticamente significativa: apunta a que sectores del propio sistema venezolano habrían facilitado o no resistido la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026, en la que fuerzas de élite estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas.

En esa operación, que involucró 150 aeronaves y unos 200 soldados con apoyo de la CIA, murieron 32 militares cubanos que defendían el régimen venezolano.

Sobre Cuba, Guterres reiteró la posición histórica de la ONU: «Nuestra posición en relación con las sanciones a Cuba es muy clara. Hay una resolución cada año de la Asamblea General que considera esas sanciones como una violación del derecho internacional».

El secretario general también advirtió que «no hay solución militar que pueda buscarse para Cuba» y llamó a «un diálogo constructivo para asegurarnos de que el pueblo cubano no siga sufriendo tan dramáticamente».

Estas palabras llegan días después de que Trump firmara una nueva orden ejecutiva que declara a Cuba «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y amplía sanciones a los sectores de energía, defensa, minería y finanzas.

El presidente estadounidense también amenazó con posicionar el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de la isla: «Haremos que llegue hasta allí, se detenga a unas 100 yardas de la costa, y ellos dirán: 'Muchas gracias, nos rendimos'», declaró Trump en mayo.

El Senado rechazó el 5 de mayo una propuesta demócrata para limitar operaciones militares contra Cuba, mientras que Trump había afirmado el 27 de marzo que «Cuba es la siguiente» y el 16 de marzo que creía que tendría «el honor de tomar Cuba».

La crisis humanitaria en la isla se ha agravado de forma drástica: las sanciones han reducido las importaciones energéticas cubanas entre un 80 y 90%, con al menos siete tanqueros interceptados, y la caída del chavismo privó al régimen de su principal proveedor de petróleo, que suministraba entre 25,000 y 35,000 barriles diarios.

En febrero, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, ya había advertido que la situación humanitaria en Cuba «empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo».