Buque donde llevaron a Maduro reaparece en Puerto Rico: EE.UU. sigue sus operaciones militares en el Caribe

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El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) regresó al muelle de Ponce, en el sur de Puerto Rico, el pasado jueves, cuatro meses después de completar la Operación Resolución Absoluta, la misión que resultó en la captura de Nicolás Maduro por órdenes del presidente Donald Trump.

El arribo fue documentado por el fotógrafo puertorriqueño Michael Bonet (@MichaelBonet8) a las 8:05 de la mañana del 7 de mayo, quien publicó imágenes del buque clase Wasp aproximándose al puerto con remolcadores.

El USS Iwo Jima fue el buque receptor de Maduro y su esposa Cilia Flores tras su captura en Caracas el 3 de enero de 2026. Desde su cubierta, Trump publicó la primera imagen del dictador venezolano —rostro cubierto, escoltado por personal armado— en su red social Truth Social.

Maduro fue trasladado del Iwo Jima a la base naval de Guantánamo y luego a Nueva York, donde llegó esposado a oficinas de la DEA para enfrentar cargos federales.

Tras la caída del dictador venezolano, efectivos de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines continuaron misiones de entrenamiento en el Caribe a bordo del mismo buque.

Según publicaciones recientes del Comando Sur, los ejercicios se han concentrado en descensos por cuerda rápida desde helicópteros MH-60S Seahawk y aterrizajes en cubierta de aviones de rotor basculante MV-22B Osprey.

El buque portaba al menos 10 convertiplanos V-22 Osprey y un helicóptero SH-60 Seahawk en su cubierta de vuelo al llegar a Ponce.

Durante una de esas jornadas de entrenamiento, el cabo primero Chukwuemeka E. Oforah, de 21 años, cayó por la borda del USS Iwo Jima la noche del 7 de febrero mientras el barco operaba en el mar Caribe.

Tras una búsqueda y rescate de 72 horas que involucró cinco buques y diez aeronaves, el Cuerpo de Marines lo declaró fallecido el 10 de febrero.

El regreso del Iwo Jima a Puerto Rico se enmarca en la continuidad de la Operación Lanza del Sur, lanzada oficialmente el 1 de septiembre de 2025 y dirigida por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur.

La operación tiene como objetivo combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental mediante vigilancia intensiva y ataques letales.

Hasta mediados de abril, la operación había ejecutado aproximadamente 52 ataques cinéticos, eliminando a más de 163 personas.

El 4 y 5 de mayo, apenas días antes del regreso del Iwo Jima a Ponce, la Fuerza de Tarea Conjunta abatió a dos presuntos narcotraficantes en una lancha en el Caribe, y el 9 de mayo se lanzó otro ataque letal en la región.

Las fuerzas estadounidenses parecen decididas a sostener la vigilancia contra los carteles de droga en el Caribe al menos hasta que Trump concluya su segundo mandato en la Casa Blanca.