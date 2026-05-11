Video evidencia contraste vial en Holguín: Buenas carreteras cerca del Gobierno y deterioro hacia hospital

Un ciudadano de Holguín publicó una serie de videos en redes sociales en los que documenta con imágenes el contraste entre el estado de las vías públicas de la ciudad según a quién sirven: asfalto impecable frente a la sede del Gobierno Provincial y baches profundos e intransitables en la vía de acceso al principal hospital de la provincia.

En el primero de los videos difundidos, el autor recorre la carretera que pasa frente al Gobierno Provincial de Holguín y la describe sin rodeos: «Esta carretera es un plato. Aquí no hay un bache, aquí no hay una tapa de alcantarilla abierta, con peligro de que las personas caigan».

Luego se desplaza hasta la Carretera del Valle y la calle Real, la vía que conecta al 90% de la ciudad con el Hospital Clínico Quirúrgico «Lucía Iñíguez Landín», el centro de referencia provincial, y el contraste es brutal.

«Por aquí prácticamente ni en bicicleta se puede pasar», dice el autor mientras la cámara registra huecos profundos que se suceden sin interrupción desde el puente de Villanueva hasta la placita de Pueblo Nuevo.

Según el ciudadano, esa vía lleva «de quince a veinte años aproximadamente» sin recibir ni una capa de asfalto, y por ella transitan a diario ambulancias, pacientes operados, convalecientes y personas que acuden a consulta.

«Por aquí tienen que pasar enfermos, incluso personas operadas», señala, mientras documenta bache tras bache en un tramo que, según afirma, comunica al grueso de la población holguinera con su único hospital provincial de referencia.

El video incluye también un tercer elemento de comparación: la carretera al Mirador, que da acceso a la Unidad Provincial de Patrulla, igualmente en buen estado, sin un solo bache.

El autor evita hacer declaraciones explícitas y apela a que los espectadores juzguen por sí mismos, una táctica habitual entre cubanos que denuncian en redes para minimizar el riesgo de represalias: «Miren, yo no voy a decir nada, yo no voy a hablar mal, eso lo van a comparar y van a darle conclusión ustedes mismos el nivel de prioridad que hay aquí en Holguín».

Al final, recurre irónicamente al eslogan oficial de la provincia: «Somos Holguín, vamos por más, todo eso se demoraron, pero la prioridad, la realidad es esta».

La denuncia no es un caso aislado. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció el fracaso del programa de recuperación vial ante la Asamblea Nacional en julio de 2024: solo se ejecutó el 22,3% del bacheo planificado en el primer semestre de ese año, con 12 de 25 plantas asfálticas paralizadas por roturas.

El propio ministro admitió que el mantenimiento vial «no es casi siempre la primera prioridad» para los gobiernos locales cubanos, una confesión que los videos de Holguín ilustran con precisión quirúrgica.

Mientras tanto, el régimen sí ha destinado recursos a reparar carreteras hacia polos turísticos, como la vía a Marea del Portillo en Granma o el pedraplén a Cayo Santa María en Villa Clara, evidenciando una política de asignación que favorece al turismo y a las sedes del poder sobre las necesidades cotidianas de la población.

En Holguín, los antecedentes de deterioro vial son numerosos: un camión cayó en un enorme hueco en Banes en julio de 2024, y denuncias sobre el pésimo estado de carreteras en la provincia se remontan al menos a 2020.

A nivel nacional, el 75% de las carreteras cubanas están en regular o mal estado, según datos oficiales de junio de 2025, y en los primeros cuatro meses de ese año se registraron 2,377 accidentes de tránsito en Cuba, con un aumento de muertes atribuido directamente al deterioro de las vías.