Denuncian el pésimo estado de una carretera de Holguín

Un cubano ha denunciado en Internet el pésimo estado constructivo en que se encuentra una carretera suburbana de Holguín.

Yordan Mercade Leyva, conductor de guagua, publicó en el grupo de Facebook denominado “Choferes de Ómnibus por Siempre”, varias fotografías que dejan ver el avanzado deterioro de una vía en la provincia oriental, por la que según las imágenes circulan varios tipos de vehículos.

Yordan Mercade Leyva/ Facebook

“¿Existirán carreteras suburbanas como esta en el país o es solo en Holguín?”, cuestionó.

“Ruta 201 Ciudad Jardín - Certeneja”, precisó.

Las fotos, tomadas desde la cabina de un ómnibus, muestran los enormes baches llenos de agua, a lo largo de varios metros de la carretera.

En una de las fotos se ve un taxi tratando de avanzar mientras se mete de lleno en uno de los agujeros de la vía, al no poder sortearlo de ninguna manera.

El mal estado de las calles y carreteras en Cuba ha sido objeto de numerosas críticas por la ciudadanía, en especial porque tanto los baches como la falta de señalización han provocado numerosos accidentes.

En junio de este año miembros del grupo de Facebook denominado Amigos del motor, denunciaron la existencia de un bache en el municipio Nuevitas, en Camagüey, el cual ya tiene seis años de antigüedad y ha originado problemas a decenas de vehículos.

“Según dicen, ya van 10 vehículos distinto en 6 años que caen en el mismo hueco en Nuevitas”, afirmó el usuario Andy Delgado, quien posteó imágenes de un taxi y un camión caídos en el hueco.

“Ya ese hueco no se puede tapar, es Patrimonio de la ciudad”; “El año que viene es patrimonio de la Humanidad”; “El Triángulo de las Bermudas”; “Seguro que fueron los americanos también”, “El Bloqueo”, fueron algunos de los comentarios generados por las fotos.

“El mismo estado no se da cuenta que reparar ese hueco cuesta digamos 1000 dólares, y por no repararlo ya van más de 15.000 en daños, pero qué le vamos hacer, la lógica del comunismo es así. Sin contar el precio de una vida humana, que no se puede calcular”, escribió un comentarista en el post.

En junio de 2019 un taxista dedicó le celebró el “cumpleaños” a un bache localizado en la vía que va hacia el Aeropuerto Internacional José Martí, concretamente en el reparto Abel Santamaría, en Boyeros, La Habana, con el cual dijo que había llegado a “encariñarse”, tras verlo allí durante 15 años.

“Felicidades a nuestro querido hueco del cupet de Abel Santamaría, cercano a la terminal 3, por tus casi 15 años te desean Transtur, Transmetro, Taxis Cuba y otras empresas transportistas…”, expresó el taxista en su muro de Facebook.

El 76 por ciento de los más de 71 000 kilómetros de carreteras en la Isla “están regulares o en mal estado”, según reveló el año pasado el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña.

El Centro Nacional de Vialidad anunció que para 2019 se había previsto la colocación de unas 100 mil toneladas de asfalto en la Autopista Nacional, mientras la reparación de la deteriorada Carretera Central tendría que seguir esperando.