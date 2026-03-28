Llega a Cuba cuarto cargamento de ayuda humanitaria desde México

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Un cuarto cargamento de ayuda humanitaria enviado por el gobierno de México arribó este viernes a Cuba con más de 96 toneladas de alimentos, en medio de una crisis generalizada que afecta severamente a la población.
El envío fue transportado por el Buque de Apoyo Logístico Huasteco, de la Armada mexicana, que partió desde el puerto de Veracruz con víveres, principalmente frijol y arroz, según informó la Secretaría de Marina en un comunicado oficial.
Con esta entrega, el volumen total de ayuda humanitaria enviada por México a la isla asciende a 3,125 toneladas, con participación también de gobiernos locales (Cdmx y Puebla) y organizaciones sociales.
La iniciativa responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha recibido cuestionamientos al respecto, de parte de quienes piensan que, más que ayudar a la población de la Isla, se oxigena al régimen gobernante con estos apoyos.
México se ha consolidado como uno de los principales aliados externos del régimen, lo que le costado amenazas y presiones por parte del Gobierno de EE.UU., que llevaron al corte del suministro de petróleo mexicano a la Isla.
Por otra parte, la llegada de estos envíos ha estado acompañada de controversias sobre su distribución. Reportes periodísticos y denuncias en redes sociales han señalado que podrían estarse desviando los recursos donados para su venta en las tiendas en dólares del gobierno, inaccesibles para la mayoría de la población.
Sin embargo, las autoridades cubanas, desde el propio Díaz-Canel hasta funcionarios de los ministerios de Comercio Interior (Mincin) y Exterior (Mincex) han negado con insistencia dichas denuncias.
Más que donaciones, han comentado algunos analistas, el pueblo cubano necesita cambiar de una vez el sistema que lo traído al paupérrimo estado actual, pero Díaz-Canel concentra su discurso en agradecer pública y enfáticamente el apoyo recibido por su homóloga mexicana.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria de México a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué contiene el cuarto cargamento de ayuda humanitaria que México envió a Cuba?
El cuarto cargamento enviado por México a Cuba contiene más de 96 toneladas de alimentos, principalmente frijol y arroz. Fue transportado por el Buque de Apoyo Logístico Huasteco de la Armada mexicana. Este envío es parte de un esfuerzo continuo por parte del gobierno mexicano para apoyar a la población cubana en medio de una severa crisis económica y energética.
¿Cómo se distribuye la ayuda humanitaria en Cuba?
El Ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN) ha informado que la ayuda se distribuye de forma gratuita mediante el sistema de racionamiento conocido como la libreta de abastecimiento. Los productos donados están destinados prioritariamente a sectores vulnerables como niños, embarazadas y adultos mayores, aunque se han reportado problemas y denuncias en la distribución efectiva de estos recursos.
¿Por qué ha recibido críticas el envío de ayuda humanitaria de México a Cuba?
El envío de ayuda humanitaria de México a Cuba ha sido criticado por alimentar al régimen cubano en lugar de beneficiar directamente a la población. Además, han surgido denuncias sobre el desvío de estos recursos para su venta en tiendas en dólares, inaccesibles para la mayoría de los cubanos. Las autoridades cubanas han negado estas acusaciones, pero la controversia persiste en la opinión pública.
¿Cuál es la postura de México respecto al embargo estadounidense a Cuba?
México se ha manifestado históricamente en contra del embargo estadounidense a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reafirmado esta posición, destacando la soberanía de México para brindar ayuda humanitaria a Cuba, a pesar de las presiones y restricciones que complican el acceso de la isla a suministros básicos.
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