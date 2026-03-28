Llega a Cuba cuarto cargamento de ayuda humanitaria desde México

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Un cuarto cargamento de ayuda humanitaria enviado por el gobierno de México arribó este viernes a Cuba con más de 96 toneladas de alimentos, en medio de una crisis generalizada que afecta severamente a la población.

El envío fue transportado por el Buque de Apoyo Logístico Huasteco, de la Armada mexicana, que partió desde el puerto de Veracruz con víveres, principalmente frijol y arroz, según informó la Secretaría de Marina en un comunicado oficial.

Con esta entrega, el volumen total de ayuda humanitaria enviada por México a la isla asciende a 3,125 toneladas, con participación también de gobiernos locales (Cdmx y Puebla) y organizaciones sociales.

La iniciativa responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha recibido cuestionamientos al respecto, de parte de quienes piensan que, más que ayudar a la población de la Isla, se oxigena al régimen gobernante con estos apoyos.

México se ha consolidado como uno de los principales aliados externos del régimen, lo que le costado amenazas y presiones por parte del Gobierno de EE.UU., que llevaron al corte del suministro de petróleo mexicano a la Isla.

Por otra parte, la llegada de estos envíos ha estado acompañada de controversias sobre su distribución. Reportes periodísticos y denuncias en redes sociales han señalado que podrían estarse desviando los recursos donados para su venta en las tiendas en dólares del gobierno, inaccesibles para la mayoría de la población.

Sin embargo, las autoridades cubanas, desde el propio Díaz-Canel hasta funcionarios de los ministerios de Comercio Interior (Mincin) y Exterior (Mincex) han negado con insistencia dichas denuncias.

Más que donaciones, han comentado algunos analistas, el pueblo cubano necesita cambiar de una vez el sistema que lo traído al paupérrimo estado actual, pero Díaz-Canel concentra su discurso en agradecer pública y enfáticamente el apoyo recibido por su homóloga mexicana.