Cubadebate culpa a EE.UU. del aumento de precio del combustible en dólares

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El medio estatal Cubadebate anunció este martes que, a partir del 15 de mayo, los precios de los combustibles vendidos en divisas en Cuba dejarán de tener un valor único y fijo, pasando a un esquema flotante que responderá a los «costos reales de cada operación», y atribuyó la medida directamente al embargo estadounidense y a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.

En su publicación en redes sociales, Cubadebate afirmó que «el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, agravado por las órdenes ejecutivas del 29 de enero y 1ro. de mayo del 2026 del presidente Donald Trump, ha provocado una drástica disminución de los suministros de combustibles».

Publicación de Facebook/Cubadebate

El régimen reconoció, a través del Ministerio de Finanzas y Precios, que el modelo de precio fijo «no se puede sostener económicamente en las condiciones actuales», una admisión que contrasta con años de subsidios presentados como conquistas del socialismo.

Bajo el nuevo esquema, cada actor económico autorizado —empresas estatales y MIPYMES privadas— fijará su propio precio minorista en función del proveedor, los fletes, la ruta de suministro, los seguros y las fluctuaciones del mercado internacional, lo que significa que en una misma ciudad podrán coexistir distintos precios en diferentes gasolineras.

La crisis de suministro tiene un trasfondo estructural que el régimen omite en su narrativa: Cuba solo produce entre 40,000 y 45,000 barriles diarios de los aproximadamente 100,000 que necesita, dependiendo en un 70% de importaciones externas, principalmente de Venezuela y México.

La Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026 impuso aranceles secundarios a cualquier país o entidad que suministrara petróleo a Cuba, provocando la intercepción de al menos siete tanqueros con destino a la isla, mientras México suspendió temporalmente los envíos de Pemex ese mismo mes.

Como válvula parcial, Washington autorizó exportaciones de combustible exclusivamente al sector privado cubano —no al gobierno ni a entidades estatales—, y desde febrero de 2026 se han enviado unos 30,000 barriles en isotanques al puerto de Mariel, por un valor de más de 11 millones de dólares entre enero y marzo.

Sin embargo, ese combustible llega a costos superiores a 2.50 dólares por litro tras las tasas de CUPET, y su uso está restringido al autoconsumo empresarial, lo que limita su impacto en el abastecimiento general de la población.

En el mercado informal, la gasolina alcanzó entre 4,000 y 6,000 pesos cubanos por litro en abril de 2026, equivalente a entre siete y 11 dólares al tipo de cambio informal, una cifra que ilustra la magnitud del desabastecimiento que sufre la población.

Cubadebate también señaló que «en los últimos meses se ha intensificado el cerco, mediante amenazas y coacción, para impedir que los barcos atraquen o los proveedores vendan», en lo que el régimen describe como un «escenario internacional encarecido por guerras y tensiones geopolíticas».

La reacción ciudadana en redes sociales fue de escepticismo y crítica abierta al gobierno: «¿Qué falta para declararnos capitalistas?», preguntó un usuario, mientras otro calificó la situación de «capitalismo salvaje, mezclado con feudalismo», cuestionando la coherencia de un sistema que se sigue presentando como socialista mientras libera los precios de un bien básico.