"Decidí arriesgarme": la inspiradora historia de una cubana en España que convirtió su trabajo en su propio negocio

“A esto vine de Cuba”: joven emigrante conmueve con su historia de superación en España

Una joven cubana en Albacete, España, contó en TikTok que hace cerca de un mes y medio tomó la decisión de quedarse con la panadería donde trabajaba como empleada y convertirla en su propio negocio.

Rosmery (@rosmerys027), conocida en redes sociales por sus reflexiones honestas sobre la emigración y la vida en España, explicó que la decisión fue vista por muchos como una locura, pero que la asumió con plena convicción.

«De que esto es una locura lo que yo hice de coger una panadería para mí, pues sí, es una locura, no lo voy a negar», admitió en el video.

Sin embargo, fue contundente al justificar su elección: «Decidí arriesgarme, decidí decir: mira, vamos, porque a esto fue lo que tú viniste de Cuba, a esto fue lo que tú viniste desde tan lejos, a progresar, a salir adelante».

La joven, según cuenta, lleva más de un mes al frente del negocio sin apenas descanso, lo que explica su menor presencia en redes sociales durante las últimas semanas.

«Llevo más de un mes sin descansar, pero es que todos los comienzos en todo lo que tú vayas a hacer es así, todos los comienzos tienes que sacrificarte un poquito, o un poquito demasiado», señaló.

La historia tiene raíces en Cuba, donde Rosmery ya tenía experiencia en repostería: hacía tartas para vender como forma de emprendimiento.

Al llegar a España, no pudo continuar de inmediato con las tartas que hacía en Cuba debido a las regulaciones sanitarias, pero su trabajo en una panadería le permitió ganar experiencia en el sector y, con el tiempo, dar el paso de asumir la gestión del propio establecimiento.

«A mí este tema de panadería, de dulces, me gusta, es algo que yo lo disfruto», explicó, subrayando que no se trata solo de un negocio, sino de una pasión.

El testimonio de la cubana ha despertado numerosas reacciones de apoyo y cariño en redes sociales, donde muchos usuarios le dejaron mensajes deseándole éxito en esta nueva etapa como dueña de una panadería en Albacete, con comentarios como “Mucha suerte”, “Mucho ánimo y mucha suerte” o “Mis mejores deseos”. Otros destacaron el valor de haberse arriesgado para cumplir su meta de emprender lejos de Cuba.

Varios seguidores también elogiaron su perseverancia y celebraron que haya logrado convertir su lugar de trabajo en su propio negocio. “Y lo lograste”, escribió una persona, mientras otra le aseguró: “Te deseo lo mejor cariño”. Algunos incluso prometieron visitar el local para apoyarla personalmente, con mensajes como “En cuanto pueda me acercaré” e “Iré a tu panadería”, a lo que la joven respondió agradecida invitándolos a pasar por el establecimiento.

En la red Rosmery ha documentado su historia y su proceso de adaptación a la vida en España con una honestidad que le ha ganado una comunidad fiel de seguidores.

En enero pasado reflexionó sobre sus razones para emigrar, dejando claro que no se fue por hambre ni carencia extrema: «Yo no me fui porque no tuviera nada, yo me fui porque el futuro que soñaba ya no era posible en Cuba».

Poco después, expuso las diferencias entre su vida en España y la angustia alimentaria en Cuba, describiendo situaciones como racionar huevos o no poder comprar un litro de aceite.

Su historia encaja en un patrón más amplio de cubanos emprendedores en España, el principal destino del exilio cubano en Europa, con casi 200,000 residentes cubanos registrados en 2024.

Otras cubanas han protagonizado trayectorias similares: una camarera que abrió su propio negocio o una emprendedora de Mayabeque que llegó con 100 euros y fundó su propio despacho de asesoría legal.

Rosmery cerró su video con una invitación directa a quienes quieran apoyarla: «Si quieren apoyarme en mi decisión, pueden pasarse por Pérez Pastor 76 y con gusto pues los estaré atendiendo».