De camarera a emprendedora en España: Cubana abre su propia taberna en Alicante

Sheila, una cubana que emigró a España hace más de una década, recientemente cumplió uno de sus mayores sueños, abrir su negocio privado y convertirse en su propia jefa.

Después de mucho tiempo trabajando sin descanso en la hostelería para otros empresarios, esta emprendedora cubana ha inaugurado su taberna en pleno centro de Alicante. El proyecto lo hizo junto a su pareja, Dany, un español con 14 años de experiencia como camarero.

“Soy Sheila, soy cubana y llevo 13 años viviendo en España. Todos estos años he trabajado como camarera y quien lo ha hecho sabe lo duro que es. Pero ahora he logrado tener mi propia taberna en el centro de Alicante. Se llama Vamor'a Ver”, expresó orgullosa en sus redes sociales, donde compartió con entusiasmo el inicio de esta nueva etapa.

El proyecto comenzó como un reto para ambos, pero ya está ganando popularidad entre los locales y visitantes. La taberna Vamor'a Ver ofrece un ambiente acogedor y una propuesta gastronómica que mezcla tradición española con el toque caribeño que Sheila ha sabido conservar en su identidad.

Muchos cubanos han salido de la isla en busca de un futuro mejor y encuentran en el exterior condiciones que a veces son hostiles y sueños que se resisten durante años a ser cumplidos.

Sheila representa el esfuerzo silencioso de miles de cubanos que, pese a los obstáculos y al duro camino que enfrentan los autónomos y emprendedores en España, no se rinden y siguen apostando por sus proyectos, por sus anhelos.

“Ha sido difícil, pero estamos orgullosos de lo que vamos logrando. Esto apenas empieza”, asegura la cubana. Su historia inspira a otras personas a luchar por lo que quieren, a conquistar los sueños que dan sentido e ilusión a la vida.

