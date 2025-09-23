De camarera a emprendedora en España: Cubana abre su propia taberna en Alicante

Sheila, una cubana que emigró a España hace más de una década, recientemente cumplió uno de sus mayores sueños, abrir su negocio privado y convertirse en su propia jefa.
Después de mucho tiempo trabajando sin descanso en la hostelería para otros empresarios, esta emprendedora cubana ha inaugurado su taberna en pleno centro de Alicante. El proyecto lo hizo junto a su pareja, Dany, un español con 14 años de experiencia como camarero.
“Soy Sheila, soy cubana y llevo 13 años viviendo en España. Todos estos años he trabajado como camarera y quien lo ha hecho sabe lo duro que es. Pero ahora he logrado tener mi propia taberna en el centro de Alicante. Se llama Vamor'a Ver”, expresó orgullosa en sus redes sociales, donde compartió con entusiasmo el inicio de esta nueva etapa.
El proyecto comenzó como un reto para ambos, pero ya está ganando popularidad entre los locales y visitantes. La taberna Vamor'a Ver ofrece un ambiente acogedor y una propuesta gastronómica que mezcla tradición española con el toque caribeño que Sheila ha sabido conservar en su identidad.
Muchos cubanos han salido de la isla en busca de un futuro mejor y encuentran en el exterior condiciones que a veces son hostiles y sueños que se resisten durante años a ser cumplidos.
Sheila representa el esfuerzo silencioso de miles de cubanos que, pese a los obstáculos y al duro camino que enfrentan los autónomos y emprendedores en España, no se rinden y siguen apostando por sus proyectos, por sus anhelos.
“Ha sido difícil, pero estamos orgullosos de lo que vamos logrando. Esto apenas empieza”, asegura la cubana. Su historia inspira a otras personas a luchar por lo que quieren, a conquistar los sueños que dan sentido e ilusión a la vida.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de cubanos emigrantes en España
¿Cómo logró Sheila abrir su taberna en Alicante?
Sheila, una cubana que emigró a España hace más de una década, trabajó muchos años en la hostelería antes de cumplir su sueño de abrir su propio negocio. Con el apoyo de su pareja, un español con experiencia en el sector, logró inaugurar la taberna Vamor'a Ver en el centro de Alicante. Esta iniciativa combina la tradición española con un toque caribeño, reflejando la identidad de Sheila.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al emigrar a España?
Muchos cubanos que emigran a España enfrentan desafíos significativos como encontrar empleo en su campo profesional debido a las diferencias en la homologación de títulos y las barreras laborales. Además, deben adaptarse a nuevas culturas y sistemas, lo que puede ser un proceso largo y complicado. Sin embargo, muchos perseveran por un futuro mejor y estabilidad para sus familias.
¿Cómo ha cambiado la vida de Sheila desde que abrió su propio negocio?
Desde la apertura de su taberna, Sheila ha experimentado un cambio significativo en su vida profesional y personal. Ahora es su propia jefa, lo que le ha permitido realizar su sueño de tener un negocio propio y ganar independencia. Este logro también contribuye a su integración en la sociedad española, al tiempo que mantiene su identidad cultural.
¿Qué impacto tiene la historia de Sheila en otros emigrantes cubanos?
La historia de Sheila es una inspiración para otros emigrantes cubanos, demostrando que con esfuerzo y perseverancia es posible lograr sus sueños en el extranjero. Representa el esfuerzo silencioso de miles de cubanos que, a pesar de los obstáculos, no se rinden y siguen apostando por sus proyectos y anhelos. Su éxito también resalta la importancia de la resiliencia y el trabajo duro en el camino hacia la realización personal y profesional.
