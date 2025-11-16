Régimen cobra hasta 71 millones por patrocinios en la Serie Nacional de Béisbol

Vídeos relacionados:

El régimen cubano, a través de la empresa estatal Cubadeportes S.A., lanzó una ambiciosa campaña de patrocinio para la 64ª Serie Nacional de Béisbol (SNB), ofreciendo espacios publicitarios a empresas interesadas por montos que alcanzan los 71 millones de pesos cubanos (CUP).

La propuesta busca captar la atención de marcas nacionales y extranjeras interesadas en asociarse al principal evento deportivo del país, presentando el patrocinio como una oportunidad para “conectar con la pasión que mueve a Cuba” y “ser parte de algo más grande que un juego”.

“La Serie Nacional de Béisbol no es solo un torneo; es el latir deportivo y cultural de una nación. Te invitamos a ser parte de esta historia, asociando tu marca a una de las tradiciones deportivas más auténticas y apasionantes del mundo”, señala el documento oficial de Cubadeportes S.A.

El plan de patrocinio incluye cuatro niveles con distintos beneficios y precios que van desde los 24,300 hasta los 140,000 dólares.

El patrocinador Bronce inicia en un monto de 13,125,000 CUP (≈ 24,300 USD); el patrocinador Plata con 24,375,000 CUP (≈ 50,800 USD); el Diamante con 56,250,000 CUP (≈ 117,000 USD) y el patrocinador Oro requiere de una inversión de 71,250,000 CUP (≈ 148,000 USD).

Cada categoría otorga distintos niveles de visibilidad y privilegios, como la exposición de logotipos en estadios, transmisiones televisivas y plataformas digitales, presencia en entrevistas y ruedas de prensa, así como acceso a espacios preferenciales durante los partidos.

De acuerdo con el material promocional, el patrocinio garantiza una “visibilidad nacional e internacional” a través de medios cubanos y plataformas deportivas globales.

Además, promete un “retorno de inversión medible” gracias al aumento del reconocimiento de marca y posibles ventas vinculadas a campañas temáticas.

También se resalta el componente de “responsabilidad social”, presentando el patrocinio como una contribución al desarrollo del deporte cubano y al “sueño de nuevas generaciones de peloteros”.

Expertos deportivos criticaron los altos precios del programa y la precariedad de la pelota cubana actual.

"Me llegó desde La Habana el nuevo invento de la FCB. Millones en “patrocinios diamante” y aún así los peloteros sin recursos y los estadios cayéndose. Tremendo negocio… para ellos, claro", posteó en X el periodista deportivo Yordano Carmona.

Las cifras millonarias contrastan con la grave crisis económica que atraviesa la Isla, donde los apagones, la escasez de combustible y los bajos salarios han impactado incluso el desarrollo de la propia Serie Nacional.

Desde su inicio en agosto, la actual temporada de la SNB ha enfrentado cancelaciones de partidos por falta de transporte, lluvias intensas y brotes epidemiológicos entre los jugadores.

Además, los apagones frecuentes han afectado las transmisiones televisivas y la asistencia del público.

A pesar de ello, Cubadeportes S.A. insiste en la relevancia del evento como “el latido cultural y deportivo de la nación”, y ofrece descuentos del 20% para empresas nacionales que formalicen contratos antes del 13 de noviembre.

El intento de monetizar la pasión nacional por el béisbol refleja los esfuerzos del régimen por encontrar nuevas fuentes de ingresos, mientras el país sigue hundido en una crisis económica sin precedentes.