Cubana relata el dolor de botar frijoles echados a perder por los apagones: «Nadie sabe lo que sufrimos diariamente»

Apagones en Cuba arruinan comida preparada con sacrificio para un niño: “Esto es abusivo”

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La cubana Deimi Mederos Ramírez compartió en el grupo de Facebook «Madres Cubanas Luchadoras» un desgarrador testimonio sobre cómo los apagones le arruinaron una olla entera de frijoles colorados que había preparado con enorme esfuerzo económico para su hijo.

La mujer relató que su hijo le pidió «bastante potaje», y que no dudó en comprar el paquete de frijoles a 500 pesos, consciente de que en Cuba de hoy «una olla de frijoles es una inversión».

Al desglose de ingredientes se sumaron una cabeza de ajo a 70 pesos, una patica de puerco a 250 pesos, un masito de cilantro a 50 pesos y un paquetico de sazón tropical a 70 pesos, además de ají y cebolla.

«No quiero sacar la cuenta para no llorar», escribió la autora del testimonio, que prefirió no calcular el total gastado.

Cuando fue a calentar el potaje, los frijoles se habían fermentado por los cortes de luz.

«Una olla entera echada a perder, como tantas cosas que tuve que botar», lamentó.

La mujer no ocultó su indignación: «Los apagones son interminables, esto es abusivo».

El testimonio incluyó también una crítica velada a quienes participaron en el desfile del Primero de Mayo defendiendo al gobierno: «A veces me pregunto si esa gente que desfila el primero de mayo y defiende esto no pasa también por estas cosas».

Con ironía, añadió: «Seguro también los americanos tienen la culpa de que los frijoles se jodieran».

La escena que más duele es la que describe al final: llamar a su hijo para comer e imaginar «su carita de decepción cuando sepa lo que les pasó a sus dichosos frijoles».

Este tipo de pérdidas no son casos aislados. Según la Encuesta de Seguridad Alimentaria 2025, basada en 2,513 respuestas válidas recolectadas en las 16 provincias cubanas, el 47,59% de los encuestados a nivel nacional reportó que sus alimentos refrigerados se echaron a perder por apagones prolongados.

En cuatro provincias, esa cifra supera el 80% de los hogares.

Además, el 80,39% de los encuestados afirmó que los cortes eléctricos afectaron su capacidad de cocinar, casi 10 puntos porcentuales más que el año anterior.

La organización autora del estudio advirtió que la situación en 2026 es «mucho más alarmante» que en 2025.

El déficit de generación eléctrica proyectado para el pico nocturno del lunes fue de 1,985 MW, con una disponibilidad matutina de apenas 1,430 MW frente a una demanda de 2,750 MW, según datos de la Unión Eléctrica.

La crisis energética se ha agravado tras el cese del crudo venezolano desde noviembre de 2025 y la suspensión de suministros de México, dejando al sistema eléctrico cubano al borde del colapso permanente.

Cuba ha sufrido al menos cinco colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional en lo que va de 2026, incluyendo un apagón nacional el 16 de marzo que fue el más prolongado del año.

Los precios máximos oficiales para el frijol común, fijados por el Consejo de Ministros en marzo de 2025, ya alcanzaban los 285 pesos por libra en venta minorista, aunque los precios informales los superan con frecuencia.

No es la primera vez que cubanas documentan este drama: otras madres han mostrado refrigeradores descongelados, alimentos descompuestos y hasta puré infantil echado a perder tras noches enteras sin electricidad.

«Nadie sabe lo que sufrimos día a día», cerró la autora del testimonio, una frase que resume la realidad de millones de cubanos atrapados entre apagones interminables y una crisis alimentaria que no da tregua.