Más del 80 % reportó alimentos echados a perder por los apagones, revela encuesta

Vídeos relacionados:

La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 de la organización Food Monitor Program (FMP) revela que más del 80% de los hogares en provincias como Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus reportó daños en alimentos refrigerados a causa de los apagones.

El estudio, basado en 2,513 respuestas válidas recolectadas entre mayo y julio de 2025 en las 16 provincias cubanas, muestra que el 80,39% de los encuestados afirmó que los cortes eléctricos afectaron su capacidad de cocinar durante los últimos seis meses, un aumento de casi diez puntos porcentuales frente al año anterior.

La mayoría de los hogares cubanos depende de la electricidad (54,6%) o del gas de balita (24,11%) para cocinar, pero ambos recursos escasean de forma crítica en la isla.

Ante la ausencia simultánea de electricidad y gas licuado —que muchos hogares no habían recibido desde hacía meses—, las familias cubanas recurrieron a alternativas precarias: el 35% usó leña o carbón, el 25% comió frío, el 17% dependió de familiares o vecinos y un 6% directamente no comió.

La falta de electricidad también comprometió la cadena de frío.

Casi la mitad de los encuestados, el 47,59%, afirmó que sus alimentos refrigerados se echaron a perder por los largos apagones, una cifra que en cuatro provincias supera ampliamente el promedio nacional.

Esta crisis energética se enmarca en un colapso estructural del sistema eléctrico cubano.

En 2025 se registró un déficit de generación superior a 2,000 MW, con apagones de hasta 24 horas diarias en el interior del país y al menos cinco apagones nacionales totales.

Paralelamente, la escasez de gas licuado se volvió crónica: más de 100,000 hogares en Matanzas quedaron sin suministro regular desde enero de 2025, mientras que en Granma la venta de gas se paralizó por agotamiento en la planta de Santiago de Cuba.

Los datos de la encuesta también revelan el impacto directo sobre la alimentación: el 33,9% de los hogares reportó que al menos un miembro se fue a dormir con hambre al menos una vez en los últimos 30 días, frente al 24,6% registrado en 2024, según el informe completo disponible en línea.

Una encuesta anterior del FMP reveló que una de cada tres familias pasa hambre en Cuba, cifra que agrava el panorama descrito por el Programa Mundial de Alimentos, que sitúa en 36% la proporción de cubanos con inseguridad alimentaria.

El FMP advierte que «la energía para cocinar es una condición básica de la seguridad alimentaria» y que «sin acceso estable a ella se imposibilita no solo la cocción, sino la conservación, la planificación familiar y la protección de la salud».

La organización señala además que en lo que va de 2026, la situación es «mucho más alarmante» que en 2025.