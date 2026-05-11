Más del 80 % reportó alimentos echados a perder por los apagones, revela encuesta

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La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 de la organización Food Monitor Program (FMP) revela que más del 80% de los hogares en provincias como Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus reportó daños en alimentos refrigerados a causa de los apagones.
El estudio, basado en 2,513 respuestas válidas recolectadas entre mayo y julio de 2025 en las 16 provincias cubanas, muestra que el 80,39% de los encuestados afirmó que los cortes eléctricos afectaron su capacidad de cocinar durante los últimos seis meses, un aumento de casi diez puntos porcentuales frente al año anterior.
La mayoría de los hogares cubanos depende de la electricidad (54,6%) o del gas de balita (24,11%) para cocinar, pero ambos recursos escasean de forma crítica en la isla.
Ante la ausencia simultánea de electricidad y gas licuado —que muchos hogares no habían recibido desde hacía meses—, las familias cubanas recurrieron a alternativas precarias: el 35% usó leña o carbón, el 25% comió frío, el 17% dependió de familiares o vecinos y un 6% directamente no comió.
La falta de electricidad también comprometió la cadena de frío.
Casi la mitad de los encuestados, el 47,59%, afirmó que sus alimentos refrigerados se echaron a perder por los largos apagones, una cifra que en cuatro provincias supera ampliamente el promedio nacional.
Esta crisis energética se enmarca en un colapso estructural del sistema eléctrico cubano.
En 2025 se registró un déficit de generación superior a 2,000 MW, con apagones de hasta 24 horas diarias en el interior del país y al menos cinco apagones nacionales totales.
Paralelamente, la escasez de gas licuado se volvió crónica: más de 100,000 hogares en Matanzas quedaron sin suministro regular desde enero de 2025, mientras que en Granma la venta de gas se paralizó por agotamiento en la planta de Santiago de Cuba.
Los datos de la encuesta también revelan el impacto directo sobre la alimentación: el 33,9% de los hogares reportó que al menos un miembro se fue a dormir con hambre al menos una vez en los últimos 30 días, frente al 24,6% registrado en 2024, según el informe completo disponible en línea.
Una encuesta anterior del FMP reveló que una de cada tres familias pasa hambre en Cuba, cifra que agrava el panorama descrito por el Programa Mundial de Alimentos, que sitúa en 36% la proporción de cubanos con inseguridad alimentaria.
El FMP advierte que «la energía para cocinar es una condición básica de la seguridad alimentaria» y que «sin acceso estable a ella se imposibilita no solo la cocción, sino la conservación, la planificación familiar y la protección de la salud».
La organización señala además que en lo que va de 2026, la situación es «mucho más alarmante» que en 2025.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética y Alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué porcentaje de hogares en Cuba ha perdido alimentos debido a los apagones?
Más del 80% de los hogares en provincias como Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus han reportado pérdidas de alimentos refrigerados a causa de los apagones. Esta situación refleja la gravedad de la crisis energética en la isla, donde los cortes eléctricos prolongados han comprometido la capacidad de conservar alimentos.
¿Cómo están cocinando las familias cubanas ante la falta de electricidad y gas?
Ante la falta de electricidad y gas, el 35% de las familias cubanas ha recurrido a cocinar con leña o carbón, el 25% ha comido alimentos fríos, el 17% ha dependido de familiares o vecinos, y un 6% ha dejado de comer. Estas medidas reflejan la precariedad y la desesperación de los hogares cubanos frente a la crisis energética y alimentaria.
¿Cuál es el impacto de la crisis energética en la seguridad alimentaria en Cuba?
La crisis energética ha comprometido gravemente la seguridad alimentaria en Cuba, impidiendo no solo la cocción de alimentos sino también su conservación y la planificación familiar. La encuesta del Food Monitor Program (FMP) revela que el 33,9% de los hogares reportó que al menos un miembro se fue a dormir con hambre en el último mes.
¿Qué regiones de Cuba están más afectadas por la crisis alimentaria y energética?
Las provincias de Granma, Guantánamo y Matanzas son algunas de las más afectadas. En Granma, más del 78% de los hogares reportan niveles críticos de hambre, y en Matanzas, más de 100,000 hogares han quedado sin suministro regular de gas licuado desde enero de 2025. Esta situación resalta el impacto desigual de la crisis en diferentes regiones de la isla.
¿Qué alternativas ha propuesto el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado expandir el uso del "gas de la calle" en La Habana como una solución parcial. Sin embargo, solo 735 viviendas han sido conectadas a este servicio, muy lejos del objetivo de 25,000 clientes. Esta medida es insuficiente para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico y no aborda las necesidades urgentes del resto del país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.