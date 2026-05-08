Carlos Giménez: «Cuba será libre» por la lucha de sus presos y su pueblo

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El congresista republicano Carlos Giménez lanzó este jueves dos mensajes contundentes desde su cuenta oficial en X en los que reafirmó su convicción de que Cuba alcanzará la libertad pese a quienes, en su opinión, no han estado a la altura.

«Cuba será libre a pesar de la complicidad y falta de solidaridad de muchos supuestos amigos», escribió el legislador por el Distrito 28 de Florida. Un minuto después publicó un segundo mensaje: «Cuba será libre por la lucha heroica de nuestros presos, nuestros mártires y por nuestro pueblo que nunca ha dejado de resistir la represión comunista».

Ambas publicaciones, acompañadas de las banderas de Cuba y Estados Unidos, llegaron en un momento de represión documentada: solo en abril de 2026, 27 detenciones arbitrarias y 339 abusos a derechos humanos fueron registrados en la isla, según un informe de PanAm Post publicado ese mismo día.

El contexto es aún más grave si se considera que Prisoners Defenders reportó en febrero un récord histórico de 1,214 presos políticos en Cuba, 467 de ellos con patologías graves y 47 con trastornos mentales sin tratamiento adecuado.

Giménez, único miembro del Congreso de EE.UU. nacido en Cuba, llegó al país a los siete años tras la instauración del régimen comunista en 1961 y ha convertido la causa cubana en el eje de su actividad legislativa durante este año.

Sus palabras sobre los «supuestos amigos» apuntan a una crítica directa a actores internacionales o políticos que, en su criterio, no han mostrado suficiente solidaridad con el pueblo cubano frente a la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

El tono de los mensajes es coherente con sus declaraciones recientes. El 23 de abril Giménez insistió en que Cuba debe ser amiga de EE.UU. y advirtió: «Cuba representa una amenaza de seguridad para Estados Unidos. El presidente Trump ha dicho ya basta».

El 15 de abril, al referirse a la estrategia de presión, el congresista usó una metáfora culinaria: «Necesitamos seguir ejerciendo máxima presión y dejar que se cocine un rato, que se guise, y ver qué pasa».

En marzo, tras el anuncio del régimen de liberar 51 personas como «gesto» ante el Vaticano, Giménez exigió desde el Congreso la liberación de todos los presos políticos con consignas como «Abajo la dictadura» y «Patria y Vida».

En ese mismo período, el congresista advirtió que al régimen cubano le acaba el tiempo, al escribir en Fox News que la dictadura se encuentra en «fase terminal» si se mantiene la presión internacional.

El 18 de abril, en el 65 aniversario de la Bahía de Cochinos, Giménez expresó su esperanza de celebrar el próximo Año Nuevo en La Habana: «Creo que sí, que el año que viene, el año nuevo en La Habana. Vamos a ver, si Dios quiere».