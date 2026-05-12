«La verdad finalmente está saliendo a la luz»: María Elvira Salazar sobre amenaza de Cuba

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La congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar reaccionó este martes con contundencia al testimonio del Secretario de Defensa Pete Hegseth ante el Congreso, en el que confirmó que el régimen cubano representa una amenaza clara y presente para la seguridad nacional de Estados Unidos.

«La verdad finalmente está siendo revelada. Hoy, la escuchamos directamente del Secretario de Guerra: Cuba es una amenaza clara y presente para Estados Unidos», escribió Salazar en su cuenta de X.

La congresista por el distrito FL-27 de Florida subrayó que el régimen no es simplemente un vecino incómodo: «Es una base estratégica para China y Rusia y un refugio para organizaciones terroristas, todo ello situado a solo 90 millas de nuestra costa».

Salazar añadió que los cubanoamericanos del sur de Florida llevan décadas advirtiendo sobre este peligro: «Mis electores y yo conocemos esta realidad demasiado bien; vemos el peligro mientras otros apartan la mirada».

El testimonio que motivó su reacción tuvo lugar durante una audiencia del Subcomité de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes, centrada en el presupuesto militar para 2027 y en la guerra con Irán.

El congresista Mario Díaz-Balart aprovechó su turno para interrogar a Hegseth sobre Cuba punto por punto, y el secretario fue confirmando cada cargo: que la isla alberga terroristas y fugitivos de la justicia estadounidense («Sí. Estoy de acuerdo»); que la armada rusa, incluido el submarino nuclear Kazán, usa puertos cubanos («Eso es cierto, congresista»); y que el complejo de inteligencia de señales ruso en Lourdes es «muy problemático».

Sobre las operaciones de espionaje contra Estados Unidos documentadas durante las administraciones Obama, Biden y Trump, Hegseth fue igualmente directo: «Todo eso suena muy correcto, señor».

Ante la pregunta final y directa de Díaz-Balart —«¿Cree usted que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?»— la respuesta del secretario fue de una sola palabra: «Sí».

Díaz-Balart publicó el intercambio en redes sociales y señaló que «las administraciones pasadas han pasado por alto la amenaza, pero la administración Trump la está tomando en serio».

Este mismo martes, el congresista Carlos Giménez criticó a senadores republicanos que se oponen a acciones contundentes contra Cuba, acusándolos de «nunca haber demostrado mucha disposición para ponerse del lado del pueblo cubano».

El testimonio de Hegseth se produce en un contexto de presión creciente de la administración Trump sobre La Habana.

El pasado 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva declarando emergencia nacional por la amenaza «inusual y extraordinaria» del régimen, y el 7 de mayo Marco Rubio anunció sanciones específicas contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y 70% de la economía cubana.

Salazar cerró su mensaje con una advertencia sin ambigüedades: «Cuba no puede seguir siendo la amenaza que representa para nuestras costas y nuestra seguridad».