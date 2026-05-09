«¿Y los muertos en las cárceles de Cuba?»: arremeten contra Gerardo Hernández en redes

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Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, desató una ola de críticas en redes sociales tras publicar un post en el que denuncia muertes de cubanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras ignora las decenas de fallecidos en las prisiones del régimen que él representa.

En su página de Facebook «Gerardo de Los Cinco», Hernández escribió: «Siguen muriendo cubanos en las ergástulas de Trump, mientras los politiqueros de la industria del odio mantienen a la gente entretenida con Cuba».

La publicación incluía una imagen con el titular «Familia de cubano muerto bajo custodia de ICE exige respuestas» y el texto superpuesto «¿Y María Elvira qué dice..?», en referencia a la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.

La respuesta de los usuarios no tardó en llegar: cientos de comentarios repitieron la misma pregunta: «¿Y los muertos en las cárceles de Cuba?».

El caso que motivó el post es el de Denny Adán González, cubano de 33 años que murió el 28 de abril en el Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia, tras ser hallado inconsciente en su celda de aislamiento.

ICE clasificó la muerte como «sospecha de suicidio», versión que su familia rechaza de plano.

«Los guardias me lo mataron», declaró su madre, Lourdes González Suárez, quien exige una investigación independiente, seria y transparente sobre la muerte de su hijo.

González no es el único caso. En lo que va de 2026 han muerto al menos tres cubanos bajo custodia ICE: Geraldo Lunas Campos, de 55 años, falleció el tres de enero en Fort Bliss, Texas, y su autopsia determinó homicidio por asfixia, contradiciendo la versión inicial de ICE; y Aled Damien Carbonell-Betancourt, de 27 años, murió el 12 de abril en el Centro Federal de Detención de Miami, también clasificado como «presunto suicidio».

El total de inmigrantes muertos bajo custodia ICE en 2025 fue de 33, el más alto en más de dos décadas, según Physicians for Human Rights.

Lo que los críticos de Hernández señalan con mayor fuerza es la contradicción entre su indignación selectiva y el historial del régimen cubano en sus propias prisiones.

Organizaciones de derechos humanos documentaron 24 muertes en cárceles cubanas y 160 denuncias de tortura solo en el primer semestre de 2025, según el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.

En todo 2024 fallecieron al menos 40 reclusos en cárceles de la isla, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Entre enero de 2022 y enero de 2024, Cubalex documentó 56 muertes bajo custodia estatal cubana, incluyendo reclusos condenados, detenidos en estaciones policiales y fallecidos durante el servicio militar.