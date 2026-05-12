Llega a Cienfuegos desde España contenedor con ayuda humanitaria para familias necesitadas

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Un contenedor cargado con ayuda humanitaria procedente de España arribó este lunes a la Diócesis de Cienfuegos, destinado a Cáritas Diocesana para beneficio de familias necesitadas de la provincia.

Las donaciones fueron enviadas por tres entidades españolas: la Asociación Cooperación Misionera, con sede en Terrassa (Barcelona); Cáritas Toledo, de la Diócesis de Toledo; y un grupo de colaboradores de Pamplona vinculados al Opus Dei.

La página de Juventud Católica Cienfuegos, que difundió la noticia en Facebook con fotografías, destacó que estas organizaciones «una vez más han manifestado su cercanía y solidaridad con nuestra Iglesia y con tantas familias necesitadas».

La descarga se extendió durante más de cuatro horas y contó con la participación de voluntarios de distintas parroquias de Cienfuegos.

Entre los productos visibles en las imágenes se identificaron cajas con los logos de Cáritas, la Fundació «la Caixa», Eurocaja Rural y la Diócesis de Toledo, además de galletas, latas de conservas, bebidas y recipientes metálicos.

La publicación de la diócesis subrayó que «estas ayudas representan un alivio concreto para muchas necesidades que hoy enfrenta nuestro pueblo y son también signo de esperanza y fraternidad cristiana».

Este envío llega en un momento de profunda crisis económica, energética y de abastecimiento en Cuba, donde la Iglesia Católica y su red de Cáritas Diocesanas se han convertido en uno de los principales canales de distribución de ayuda internacional, operando sin intermediación estatal y priorizando a los sectores más vulnerables: madres solteras, ancianos, enfermos y personas con discapacidad.

La Diócesis de Cienfuegos, en la región central del país, no había figurado en los grandes operativos de ayuda concentrados en el oriente tras el paso del huracán Melissa en octubre de 2025, que afectó a más de 2,2 millones de personas.

En abril de 2026, Catholic Relief Services (CRS) y Cáritas Cuba distribuyeron cinco contenedores con ayuda valorada en 3 millones de dólares a diócesis orientales, mientras que desde España también se han multiplicado los envíos solidarios hacia distintas provincias cubanas.

En marzo de 2026, la organización SODePAZ envió desde Torrelavega un contenedor con equipos médicos y computadoras con destino al hospital de Matanzas y al municipio de Marianao, en La Habana.

La diócesis cienfueguera cerró su mensaje con una reflexión que resume el espíritu de estos gestos solidarios: «Damos gracias a Dios por cada gesto de caridad y por todas las personas e instituciones que, desde diferentes lugares, continúan tendiendo su mano solidaria hacia nuestra diócesis».