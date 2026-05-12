«Así era la guerra cuando mi abuelo era niño»: cubanos se burlan de la preparación militar del Ejército

El Ejército Occidental de Cuba publicó en su página oficial de Facebook un video de «preparación combativa» que se convirtió de inmediato en blanco de burlas masivas, al mostrar soldados operando tanques soviéticos T-54/T-55, artillería antiaérea de la era de la Segunda Guerra Mundial y redes de camuflaje improvisadas, bajo el lema «La Patria se defiende».

El clip, publicado con las etiquetas #FARCuba y #LaPatriaSeDefiende, acumuló decenas de comentarios, la mayoría irónicos o abiertamente críticos hacia el régimen. El texto oficial del post aseguraba que «las unidades del Ejército Occidental mantienen firme su compromiso con la defensa de la Patria, desarrollando entrenamientos intensivos que fortalecen la disciplina, la cohesión y la capacidad de respuesta».

La respuesta del público fue contundente. «Así era la guerra cuando mi abuelo era niño. Sigan jugando a las casitas en tiempos de Nintendo Switch, Meta Quest, y PlayStation», escribió un usuario. Otro señaló: «Parece la primera Guerra Mundial». Un tercero resumió el sentir general: «¿La guerra moderna no es con drones?».

Las imágenes también evidenciaron el estado físico de los reclutas. «Flacos, desnutridos, los uniformes les cuelgan como de percheros, estos no son capaces de caminar ni 10K seguidos», apuntó otro comentario. Varios usuarios conectaron el gasto militar con la crisis que padece la población: «Es una pena que gasten tanto dinero en eso y el pueblo muriendo de hambre».

El video se enmarca en el llamado «Año de Preparación para la Defensa 2026», declarado por el régimen el 12 de enero como respuesta directa a la captura de Nicolás Maduro por la Delta Force estadounidense el 3 de enero. Desde entonces, las Fuerzas Armadas Revolucionarias han intensificado ejercicios semanales cada sábado, designado como Día Nacional de la Defensa.

Miguel Díaz-Canel supervisó personalmente maniobras militares en San José de Las Lajas, uno de los principales accesos a La Habana, y en enero presenció ejercicios con la Gran Unidad de Tanques «Rescate de Sanguily». En aquella ocasión declaró que «la mejor manera de evitar una agresión es que el imperialismo tenga que calcular cuál sería el precio de agredir a nuestro país».

No es la primera vez que la propaganda militar del régimen genera este efecto. En enero, ejercicios del Ministerio de las Fuerzas Armadas con motocicletas antiguas desataron una ola similar de burlas, y en marzo el llamado «Bastión Estudiantil», donde estudiantes entrenaron con fusiles AK-47 y minas antitanques, provocó reacciones idénticas.

La obsolescencia del equipamiento es real: las Fuerzas Armadas Revolucionarias operan principalmente con tanques T-55, un modelo incorporado originalmente al servicio soviético en 1958, presentan severas limitaciones en su aviación de combate operativa y su armamento ligero reglamentario es el fusil AKMS soviético, de diseño de los años cincuenta. «Por lo menos usen inteligencia artificial, dejen de mostrar videos de los años 80, qué patéticos son», resumió un usuario, mientras otro advirtió a los jóvenes reclutas: «Jóvenes en el Servicio Obligatorio, escudo de la dictadura».

El pasado 7 de mayo, un video viral comparó a uniformados cubanos con la Delta Force, generando una nueva ola de sarcasmo que anticipa que la campaña propagandística del régimen seguirá produciendo el efecto contrario al buscado.