Violinista japonés interpreta icónica canción cubana y emociona a la diáspora

El violinista japonés KOH (@muscle_violin), radicado en Tokio, publicó un reel en Instagram en el que interpreta «Chan Chan», como parte de su proyecto «One Iconic Song from Every Country».
La entrega, dedicada a Cuba como país número 45 de la serie, fue publicada este lunes y desató una emotiva respuesta entre la comunidad cubana en redes sociales.
«Chan Chan» es una canción de Compay Segundo (Máximo Francisco Repilado Muñoz) y se hizo famosa mundialmente cuando el músico se sumó al proyecto Buena Vista Social Club.
Antes de comenzar a tocar, KOH saludó en español con un «¡Qué bolá, Cuba! Saludos a mi gente», un gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores cubanos que llenaron la sección de comentarios.
El músico japonés, que combina su pasión por el violín con el culturismo bajo el lema «El violín y el músculo no tienen fronteras», cuenta con más de 421,000 seguidores en Instagram.
La reacción de la diáspora cubana fue inmediata y cargada de emoción. Un usuario, oriundo del oriente de Cuba dijo: «Soy cubano de Mayarí, el lugar mencionado en la canción. Gracias por compartirlo».
Otro comentario resumió el sentimiento colectivo: «Tocas el violín con mucha pasión. Gracias por tocar algo de mi tierra que hace 50 años no la he vuelto a ver». Un tercero fue más escueto pero igual de revelador: «¡Soy cubano y estoy llorando!».
No faltó el debate cultural. Un seguidor argumentó que «Chan Chan» es una canción muy hermosa, «pero la canción más icónica de Cuba es, sin duda, 'Guantanamera'».
«Chan Chan» fue compuesta por Compay Segundo, inspirada en su etapa de vida en Siboney, Santiago de Cuba. La letra menciona cuatro localidades reales de la provincia de Holguín: Alto Cedro, Marcané, Cueto y Mayarí.
El propio compositor describió su origen de forma poética: «Yo no compuse Chan Chan; la soñé. Sueño con la música. A veces me despierto con una melodía en la cabeza, oigo los instrumentos, todo muy clarito».
La pieza abre el álbum Buena Vista Social Club, grabado en los Estudios EGREM de La Habana en marzo de 1996 y lanzado en septiembre de 1997.
El disco, producido por Ry Cooder y Juan de Marcos González, ganó un Grammy en 1998, vendió cerca de 1.9 millones de copias en Estados Unidos y fue clasificado entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos por Rolling Stone.
En diciembre de 2025, la UNESCO declaró el son cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y en junio de ese mismo año el musical basado en el álbum ganó cinco Tony Awards en Broadway, confirmando la vigencia global de este género y de sus canciones más emblemáticas.
El proyecto de KOH continúa su recorrido por el mundo, pero la entrega cubana ya dejó huella: «Somos cubanos y estamos agradecidos de que quieras tocar nuestra música», escribió otro seguidor.
Preguntas frecuentes sobre el impacto de la música cubana y su difusión internacional
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es KOH y por qué su interpretación de "Chan Chan" es relevante para la diáspora cubana?
KOH es un violinista japonés conocido por su proyecto musical "One Iconic Song from Every Country". Su interpretación de "Chan Chan" ha emocionado a la diáspora cubana porque conecta con sus raíces culturales y resalta la influencia global de la música cubana, como el son, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
¿Cuál es el origen y la importancia de la canción "Chan Chan" de Compay Segundo?
"Chan Chan" fue compuesta por Compay Segundo y se inspira en su vida en Siboney, Santiago de Cuba. La canción menciona localidades de la provincia de Holguín, como Alto Cedro, Marcané, Cueto y Mayarí, y ganó fama mundial a través del álbum Buena Vista Social Club, que fue premiado con un Grammy en 1998 y es considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos.
¿Cómo ha influido la música cubana en la cultura global a través de las redes sociales?
La música cubana ha tenido un impacto significativo en la cultura global, especialmente a través de plataformas como TikTok e Instagram. Ejemplos recientes incluyen el fenómeno viral del reparto cubano y la adopción de canciones como "Guantanamera" por artistas internacionales, lo que ha reforzado su presencia y relevancia cultural en todo el mundo.
¿Cómo reacciona la comunidad cubana ante la representación de su música en el extranjero?
La comunidad cubana suele reaccionar con emoción y orgullo cuando su música es interpretada o representada por artistas extranjeros. Esto se refleja en los comentarios de apoyo y gratitud en redes sociales, destacando la importancia de mantener vivas sus raíces culturales y la influencia positiva de su música en el ámbito internacional.
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