Violinista japonés interpreta icónica canción cubana y emociona a la diáspora

El violinista japonés KOH (@muscle_violin), radicado en Tokio, publicó un reel en Instagram en el que interpreta «Chan Chan», como parte de su proyecto «One Iconic Song from Every Country».

La entrega, dedicada a Cuba como país número 45 de la serie, fue publicada este lunes y desató una emotiva respuesta entre la comunidad cubana en redes sociales.

«Chan Chan» es una canción de Compay Segundo (Máximo Francisco Repilado Muñoz) y se hizo famosa mundialmente cuando el músico se sumó al proyecto Buena Vista Social Club.

Antes de comenzar a tocar, KOH saludó en español con un «¡Qué bolá, Cuba! Saludos a mi gente», un gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores cubanos que llenaron la sección de comentarios.

El músico japonés, que combina su pasión por el violín con el culturismo bajo el lema «El violín y el músculo no tienen fronteras», cuenta con más de 421,000 seguidores en Instagram.

La reacción de la diáspora cubana fue inmediata y cargada de emoción. Un usuario, oriundo del oriente de Cuba dijo: «Soy cubano de Mayarí, el lugar mencionado en la canción. Gracias por compartirlo».

Otro comentario resumió el sentimiento colectivo: «Tocas el violín con mucha pasión. Gracias por tocar algo de mi tierra que hace 50 años no la he vuelto a ver». Un tercero fue más escueto pero igual de revelador: «¡Soy cubano y estoy llorando!».

No faltó el debate cultural. Un seguidor argumentó que «Chan Chan» es una canción muy hermosa, «pero la canción más icónica de Cuba es, sin duda, 'Guantanamera'».

«Chan Chan» fue compuesta por Compay Segundo, inspirada en su etapa de vida en Siboney, Santiago de Cuba. La letra menciona cuatro localidades reales de la provincia de Holguín: Alto Cedro, Marcané, Cueto y Mayarí.

El propio compositor describió su origen de forma poética: «Yo no compuse Chan Chan; la soñé. Sueño con la música. A veces me despierto con una melodía en la cabeza, oigo los instrumentos, todo muy clarito».

La pieza abre el álbum Buena Vista Social Club, grabado en los Estudios EGREM de La Habana en marzo de 1996 y lanzado en septiembre de 1997.

El disco, producido por Ry Cooder y Juan de Marcos González, ganó un Grammy en 1998, vendió cerca de 1.9 millones de copias en Estados Unidos y fue clasificado entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos por Rolling Stone.

En diciembre de 2025, la UNESCO declaró el son cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y en junio de ese mismo año el musical basado en el álbum ganó cinco Tony Awards en Broadway, confirmando la vigencia global de este género y de sus canciones más emblemáticas.

El proyecto de KOH continúa su recorrido por el mundo, pero la entrega cubana ya dejó huella: «Somos cubanos y estamos agradecidos de que quieras tocar nuestra música», escribió otro seguidor.