La UNESCO declara al son cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El son cubano, uno de los géneros musicales más emblemáticos de la isla y símbolo de su identidad cultural, fue inscrito este miércoles en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

La decisión, adoptada durante la vigésima sesión del Comité celebrada en Nueva Delhi, India, reconoce la profunda influencia y vigencia de esta tradición nacida del mestizaje musical entre España y África, expuso la agencia EFE.

Nacido en el siglo XIX, el son mezcla la lírica española con la percusión africana y representa uno de los símbolos más fuertes de la identidad cultural de la isla. La candidatura fue presentada por Cuba y aprobada en la reunión anual del Comité del Patrimonio Inmaterial.

Considerado la columna vertebral de gran parte de la música de la isla del siglo XX, el son combina lirismo español y ritmos africanos, sustentados en una instrumentación que incluye el tres cubano, claves, bongó y trompeta, especialmente en su variante urbana. Su estructura alterna canto solista, respuesta coral y el característico montuno, que invita al baile en pareja y lo convierte en una forma de participación colectiva.

Un género que nació en las montañas y conquistó el mundo

El son surgió en las lomas del oriente cubano a finales del siglo XIX antes de expandirse a las ciudades y, posteriormente, a toda la isla. Desde la década de 1930 comenzó su difusión internacional gracias a agrupaciones como el Trío Matamoros y el Septeto Nacional, y más tarde a grandes soneros como Benny Moré, Francisco Repilado (Compay Segundo) e Ibrahim Ferrer, destacó, en tanto, la agencia AFP.

Su riqueza rítmica y su capacidad de fusión lo convirtieron en la base de nuevos géneros que marcaron la historia musical latinoamericana, como el mambo, el cha-cha-chá y, más adelante, la salsa.

El auge global del son vivió un renacimiento a finales de los años 90 con el proyecto Buena Vista Social Club, cuyo álbum y documental devolvieron al género una popularidad internacional sin precedentes. Temas como “Chan Chan”, de Compay Segundo —síntesis poética del espíritu del son—, se volvieron himnos en todos los continentes.

Un reconocimiento a una práctica viva y al patrimonio cultural cubano

La UNESCO destacó que el son sigue siendo una práctica social viva, presente en celebraciones comunitarias, espacios culturales y repertorios de músicos de todas las generaciones. El organismo subrayó el papel del género en la cohesión social y su importancia como vehículo de memoria histórica y expresión identitaria.

Con este nombramiento, el son se suma a otras tradiciones cubanas ya inscritas como la tumba francesa, la rumba y el saber hacer de los maestros del ron, consolidando la relevancia del patrimonio inmaterial de la isla.