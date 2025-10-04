Arrestan a un cubano por agresión mortal en Madrid

Intervención de la policía y de los equipos de Emergencia tras la agresión

Un hombre cubano de 57 años fue arrestado este viernes 3 de octubre en el distrito madrileño de Puente de Vallecas tras apuñalar mortalmente a otro hombre, un ciudadano español de 51 años, en plena vía pública.

El suceso, ocurrido en la calle Carlos Aurioles, ha conmocionado a los vecinos del barrio y ha activado un operativo urgente de los servicios de emergencia y las fuerzas policiales.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 22:00 horas, en el número 40 de la calle Carlos Aurioles, donde, según informaron fuentes de Emergencias Madrid, la víctima cayó malherida tras recibir una puñalada profunda en la axila izquierda.

A esa hora, los vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras presenciar el enfrentamiento entre ambos hombres.

Cuando los equipos del Samur-Protección Civil llegaron al lugar, encontraron a la víctima en estado crítico. Agentes de la Policía Municipal, que ya se encontraban en la escena, intentaban taponar la herida para contener el sangrado masivo. La lesión, de carácter penetrante, provocaba una acumulación grave de sangre en el tórax del herido, que dificultaba su respiración y aceleraba su deterioro vital.

Intento desesperado por salvarle la vida

Los sanitarios procedieron de inmediato a realizar maniobras de reanimación avanzadas. En un intento por revertir el paro cardiorrespiratorio, le practicaron una toracotomía de reanimación, un procedimiento de emergencia que consiste en abrir la cavidad torácica para realizar masaje cardíaco directo. A pesar de la gravedad de la herida, el paciente aún se encontraba consciente al inicio del procedimiento, pero su estado se agravó rápidamente.

Durante más de treinta minutos, los profesionales lucharon por salvarle la vida mediante compresiones cardíacas internas, drenaje torácico e intubación. Sin embargo, finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Poco después del crimen, agentes de la Policía Nacional detuvieron al presunto autor del homicidio, un hombre de nacionalidad cubana, de 57 años.

Fuentes policiales aseguraron que el suceso no está vinculado a bandas juveniles ni a reyertas multitudinarias, sino que se trató de un enfrentamiento personal entre ambos individuos.

Tanto la víctima como el presunto agresor se conocían desde hacía tiempo y, según confirmaron las autoridades, habían mantenido disputas previas, aunque por el momento no han trascendido los motivos concretos de sus desencuentros.

La investigación sigue abierta

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Científica, se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Las pesquisas se centran en reconstruir con precisión las circunstancias que rodearon la agresión, así como en determinar si hubo premeditación o si se trató de un ataque espontáneo durante una discusión.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni del detenido, y tampoco ha aparecido el arma homicida. La ausencia del arma añade un elemento de incertidumbre al caso, aunque los investigadores trabajan con varias líneas abiertas para su localización y análisis forense.

El crimen ha generado consternación en el barrio de Puente de Vallecas, una zona donde no son infrecuentes los incidentes violentos, pero que pocas veces registra homicidios de esta naturaleza. La brutalidad del ataque, el hecho de que ocurriera en plena vía pública y la inutilidad de los esfuerzos médicos por salvar la vida del herido, han despertado alarma entre los residentes.

"Era una pelea de ellos, ya se habían gritado antes en el bar", comentaba un vecino que prefirió no dar su nombre. Aunque por el momento no hay confirmación oficial de que el altercado comenzara dentro de un establecimiento, otras fuentes mencionan que la pelea pudo originarse en un bar cercano antes de trasladarse a la calle, donde finalmente se produjo la agresión mortal.

