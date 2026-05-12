"Hace falta más gente así": Emprendedor privado de Sancti Spíritus dona 20 comidas a personas de la calle

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Un emprendedor privado de Sancti Spíritus conocido como Maikel, propietario del negocio de Comidas Domicilio Sabor Cuban, donó 20 comidas completamente gratuitas al proyecto humanitario Hermanos de la Calle, una iniciativa solidaria que asiste a personas en situación de vulnerabilidad en esa provincia cubana.

El anuncio lo publicaron los administradores del proyecto, Nelys Valdés y Yureibys Torresilla, quienes expresaron su gratitud públicamente: «Corazones como estos son los que se necesitan en tiempos difíciles».

Torresilla confirmó la donación en los comentarios de la publicación: «Fíjense que mañana Maykel Comidas Domicilio Sabor Cuban hará las 20 comidas gratis».

El mensaje del colectivo describió el gesto con estas palabras: «Sabor cubano, buen sazón y mucho amor para quienes más lo necesitan».

La comunidad en redes sociales respondió con una avalancha de mensajes de apoyo. «Bendiciones miles para Maikel. Que Dios se lo multiplique con mucha salud y cosas buenas para todos», escribió una seguidora identificada como Magdalena Hernández.

Otra usuaria, Tamara Bernal Delgado, añadió: «Esta obra no va parar, no va parar. Dios los bendiga siempre».

Hermanos de la Calle opera en Sancti Spíritus desde al menos 2024 y se financia principalmente con donaciones de cubanos residentes en el exterior.

En noviembre, el proyecto entregó un almuerzo solidario a más de 400 personas y en diciembre de ese mismo año organizó una comida para aproximadamente 90 personas vulnerables.

En enero de 2025, Torresilla lideró el rescate de un anciano abandonado en el frío en el reparto Escribano, y en abril de 2026 el colectivo repartió leche condensada y café a personas de la calle gracias a donaciones de cubanos en Estados Unidos.

La donación de Maikel se produce en un contexto de aguda crisis alimentaria. Según una encuesta reciente, uno de cada tres hogares cubanos pasó hambre en 2025, con el 33,9% de las familias reportando escasez severa de alimentos.

El 80% de los cubanos considera además que la situación actual es peor que el Período Especial de los años noventa, según datos del Food Monitor Program publicados en marzo de 2026.

En ese escenario, los emprendedores privados han emergido como actores solidarios que suplen vacíos que el Estado no cubre. Empresarios privados de otras provincias también han entregado ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, consolidando una tendencia de solidaridad ciudadana ante la crisis.

«La administración, Nelys Valdés y Yureibys Torresilla, estaremos eternamente agradecidos por este gesto tan solidario», concluyó la publicación del colectivo.