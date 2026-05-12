"Hace falta más gente así": Emprendedor privado de Sancti Spíritus dona 20 comidas a personas de la calle

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Un emprendedor privado de Sancti Spíritus conocido como Maikel, propietario del negocio de Comidas Domicilio Sabor Cuban, donó 20 comidas completamente gratuitas al proyecto humanitario Hermanos de la Calle, una iniciativa solidaria que asiste a personas en situación de vulnerabilidad en esa provincia cubana.
El anuncio lo publicaron los administradores del proyecto, Nelys Valdés y Yureibys Torresilla, quienes expresaron su gratitud públicamente: «Corazones como estos son los que se necesitan en tiempos difíciles».
Torresilla confirmó la donación en los comentarios de la publicación: «Fíjense que mañana Maykel Comidas Domicilio Sabor Cuban hará las 20 comidas gratis».
El mensaje del colectivo describió el gesto con estas palabras: «Sabor cubano, buen sazón y mucho amor para quienes más lo necesitan».
La comunidad en redes sociales respondió con una avalancha de mensajes de apoyo. «Bendiciones miles para Maikel. Que Dios se lo multiplique con mucha salud y cosas buenas para todos», escribió una seguidora identificada como Magdalena Hernández.
Otra usuaria, Tamara Bernal Delgado, añadió: «Esta obra no va parar, no va parar. Dios los bendiga siempre».
Hermanos de la Calle opera en Sancti Spíritus desde al menos 2024 y se financia principalmente con donaciones de cubanos residentes en el exterior.
En noviembre, el proyecto entregó un almuerzo solidario a más de 400 personas y en diciembre de ese mismo año organizó una comida para aproximadamente 90 personas vulnerables.
En enero de 2025, Torresilla lideró el rescate de un anciano abandonado en el frío en el reparto Escribano, y en abril de 2026 el colectivo repartió leche condensada y café a personas de la calle gracias a donaciones de cubanos en Estados Unidos.
La donación de Maikel se produce en un contexto de aguda crisis alimentaria. Según una encuesta reciente, uno de cada tres hogares cubanos pasó hambre en 2025, con el 33,9% de las familias reportando escasez severa de alimentos.
El 80% de los cubanos considera además que la situación actual es peor que el Período Especial de los años noventa, según datos del Food Monitor Program publicados en marzo de 2026.
En ese escenario, los emprendedores privados han emergido como actores solidarios que suplen vacíos que el Estado no cubre. Empresarios privados de otras provincias también han entregado ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, consolidando una tendencia de solidaridad ciudadana ante la crisis.
«La administración, Nelys Valdés y Yureibys Torresilla, estaremos eternamente agradecidos por este gesto tan solidario», concluyó la publicación del colectivo.
Preguntas Frecuentes sobre Solidaridad y Crisis Alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Maikel y qué hizo para ayudar a los más necesitados en Sancti Spíritus?
Maikel es un emprendedor privado de Sancti Spíritus que, a través de su negocio "Sabor Cuban", donó 20 comidas gratuitas al proyecto humanitario Hermanos de la Calle, el cual asiste a personas en situación de vulnerabilidad en dicha provincia cubana.
¿Cuál es el impacto de la crisis alimentaria en Cuba actualmente?
La crisis alimentaria en Cuba es severa, con el 33,9% de las familias reportando escasez severa de alimentos en 2025. El 80% de los cubanos considera que la situación actual es peor que el Período Especial de los años noventa, según datos del Food Monitor Program publicados en marzo de 2026.
¿Cómo están respondiendo los ciudadanos cubanos a la crisis alimentaria?
Ante la falta de respuesta estatal efectiva, los emprendedores privados y activistas cubanos han emergido como actores solidarios, organizando iniciativas para repartir alimentos y otros recursos esenciales a personas vulnerables, muchas veces financiadas por donaciones de la diáspora cubana en el extranjero.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la solidaridad ciudadana en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en canales humanitarios informales, donde activistas e influencers cubanos organizan y documentan acciones solidarias, recaudando donaciones y aumentando la visibilidad de las necesidades de los sectores más vulnerables.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.