Jóvenes cubanas salen a repartir comida a personas necesitadas en las calles de Cuba: "Gratitud real"

Un grupo de jóvenes cubanas cocinó y salió a repartir comida a personas necesitadas en las calles de Santiago de Cuba, en una iniciativa solidaria que quedó registrada en un video publicado en TikTok el pasado 28 de abril por la usuaria @magguie_dvn.
«Hoy estamos cocinando algo más, algo que no se ve pero se siente», dice la joven en la grabación, explicando que la decisión de actuar nació de mirar alrededor y pensar en quienes no tienen un plato de comida.
«Por eso decidimos hacer esto, no porque tengamos mucho, sino porque entendimos que incluso con poco se puede dar», afirma en el video, que dura un minuto y 21 segundos.
Las jóvenes describieron la experiencia como un intercambio que las dejó con más de lo que entregaron: «Hoy salimos a dar comida. Pero terminamos recibiendo mucho más. Sonrisas. Miradas sinceras. Gratitud real».
La acción se produce en el contexto de una crisis humanitaria que golpea con especial dureza a Santiago de Cuba, donde se han documentado desmayos por hambre y personas recogiendo alimentos del suelo, además de un aumento visible de mendigos, ancianos y enfermos mentales en las calles.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 89% de la población cubana vive en pobreza extrema y siete de cada diez cubanos renuncia a al menos una comida diaria por falta de alimentos o dinero, cifra que sube a ocho de cada diez entre los mayores de 61 años.
Un informe independiente publicado en 2025 señala que uno de cada cuatro cubanos se acuesta sin cenar, con el 96,91% de la población afectada por la pérdida de acceso a alimentos debido a la inflación acumulada, que supera el 500% desde 2021.
La iniciativa de estas jóvenes santiagueras se suma a una cadena de gestos solidarios que protagonizan cubanos en redes sociales ante la ausencia de respuestas estatales efectivas.
Este mismo mes, otros jóvenes cubanos cocinaron pollo con ensalada y lo repartieron a personas en situación de calle, en un video que también circuló en TikTok.
En abril de 2025, una joven madre de Matanzas repartió espaguetis, salchichas y arroz con maíz a ancianos en las calles, con videos que superaron medio millón de vistas, mientras que en febrero de ese año una joven youtuber cubana recorrió zonas de La Habana entregando alimentos, ropa e insumos básicos a personas vulnerables.
Incluso Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, se sumó a esta tendencia en abril de 2026 con una campaña de reparto de comida y medicamentos en parques de La Habana, afirmando este lunes: «Que sepan que nos tienen a nosotros».
Magguie cerró su video con un llamado a que la solidaridad se multiplique: «Ojalá esto no se quede solo en un video. Ojalá se convierta en una cadena, en un impulso. En algo que nazca en más personas. Porque cuando damos desde el corazón, siempre llega a donde tiene que llegar. Y siempre vuelve multiplicado».
Preguntas frecuentes sobre la crisis humanitaria y solidaridad ciudadana en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el contexto de la iniciativa solidaria de las jóvenes en Santiago de Cuba?
La acción de las jóvenes de Santiago de Cuba, que repartieron comida a personas necesitadas, ocurre en el contexto de una severa crisis humanitaria que afecta a la isla. El 89% de la población cubana vive en pobreza extrema, y muchos deben renunciar a al menos una comida diaria debido a la falta de alimentos o dinero. Esta situación ha llevado a un aumento visible de personas en situación de calle, especialmente en Santiago de Cuba.
¿Cómo están respondiendo los ciudadanos cubanos a la crisis alimentaria?
Ante la escasez de respuestas estatales, los ciudadanos cubanos han tomado la iniciativa de realizar actos de solidaridad, como repartir alimentos a los más necesitados. Estas acciones son protagonizadas por jóvenes, influencers y ciudadanos comunes que documentan sus esfuerzos en redes sociales, convirtiéndose en una fuente crucial de apoyo para muchas personas en la isla.
¿Cuál es la situación actual de los ancianos en Cuba?
La situación de los ancianos en Cuba es crítica, con muchos sufriendo desnutrición y abandono. El 79% de los mayores de 70 años no puede realizar las tres comidas principales del día, y el 99% de los jubilados afirma que su pensión no cubre necesidades básicas. Esta crisis ha sido exacerbada por la falta de apoyo estatal y la emigración masiva de jóvenes cubanos que deja a los ancianos sin redes familiares de apoyo.
¿Qué impacto tienen las iniciativas solidarias en la sociedad cubana?
Las iniciativas solidarias han tenido un impacto significativo en la sociedad cubana, no solo proporcionando ayuda material, sino también visibilizando la gravedad de la crisis. Estas acciones reflejan el abandono estatal y la necesidad de un sistema de protección social efectivo. Los gestos de solidaridad son tanto una ayuda necesaria como una denuncia implícita de la falta de políticas públicas que garanticen el bienestar de los ciudadanos.
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