Un joven cubano que se identifica como @el_nene.2003 en TikTok se volvió viral en la red social tras publicar una llamada con un amigo desde Cuba que le pedía 200 dólares para fin de año. El video desató una avalancha de comentarios, risas y debates sobre lo que viven muchos cubanos que emigraron.

En el clip, se escucha al amigo insistiendo, mientras El Nene le explica que no puede ayudarlo. La escena, que muchos pensaron que era actuada, provocó todo tipo de reacciones. “Yo espero que esto sea actuado”, comentó una usuaria, a lo que el joven respondió sin titubeos: “Actuado no, escríbeme al privado pa’ que veas cuántos mensajes tengo iguales.”

Las opiniones se dividieron, pero la mayoría coincidió en lo mismo: el pedido fue demasiado. “Dice que 200 es una bobería, ¡qué locura!”, escribió una seguidora. “La gente piensa que aquí uno recoge el dinero del piso”, comentó otra. Hubo también quienes se sintieron identificados: “Me pasa igual, te escriben solo cuando necesitan algo”, dijo un usuario.

Ante la polémica, El Nene subió un nuevo video explicando su decisión y compartió un audio de su madre, quien le pedía exactamente esos 200 dólares, pero para arreglarse el pelo. “No es que sea tacaño, es que hay prioridades. A mi mamá no le puedo decir que no, como si quiere tomárselo en ron. Por ella yo tengo todo”, aseguró.

Su respuesta cambió el tono de los comentarios. “Mamá es mamá, tú estás pensando bien”, le escribió una usuaria. “Tienes toda la razón, la prioridad siempre será tu mamá”, añadió otro. Algunos bromearon con el monto: “¿280 dólares para el pelo? Ñoooo”, mientras otros lo aplaudieron por hablar con el corazón. “Así tiene que ser, la pura primero que todo el mundo”, resumió un seguidor.

En pocos días, los dos videos de El Nene la Moda superaron miles de reproducciones y generaron una conversación que muchos cubanos fuera de la isla conocen bien: las peticiones, las prioridades y ese lazo inquebrantable con las madres. Como dijo uno de los comentarios más aplaudidos: “Los amigos van y vienen, pero mamá… mamá es una sola.”