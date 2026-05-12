Economista Pedro Monreal: «A Cuba se le ha ido el tren de las reformas de China y Vietnam»

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El economista cubano Pedro Monreal publicó este lunes un análisis contundente en su página de Facebook «El Estado como tal» en el que afirma que Cuba ha perdido la oportunidad histórica de replicar las reformas económicas exitosas de China y Vietnam, y advierte que la crisis actual podría estar derivando en un «colapso controlado».

«A Cuba se le ha ido el tren de las reformas de China y Vietnam y no hay evidencia de que actualmente existan condiciones para poder replicar el esquema esencial y el éxito económico de aquellas reformas 'controladas'», escribió Monreal.

El economista enumera las particularidades del entorno cubano que hacen inviable ese camino: priorización del control político sobre la eficiencia económica, visión burocrática de la gestión, sanciones de EE.UU., alto riesgo para inversores y desconfianza de la diáspora cubana.

Para Monreal, una condición clave del éxito chino y vietnamita fue la disponibilidad de reservas de divisas y la inserción internacional, entendida como apertura comercial, atracción de inversión extranjera y normalización de relaciones diplomáticas.

«Las reformas no hubieran sido viables sin apertura. Las divisas permitieron importar maquinaria y know-how, mientras que los espacios de inserción internacional facilitaron el acceso a mercados y capital», señaló.

El economista subraya que esa disponibilidad de divisas e inserción internacional no fue solo un requisito cronológico previo, sino funcional: «las reformas internas (descentralización, incentivos) necesitaban de la palanca externa para escalar y sostenerse».

Replicar el modelo chino-vietnamita en Cuba requeriría, según Monreal, «una combinación de voluntad política interna para reemplazar el actual modelo económico y de condiciones externas económicas y geopolíticas favorables para el gobierno cubano que a corto plazo parecen poco probables».

Facebook / El Estado como tal

El análisis llega en un momento de deterioro económico acelerado. El Economist Intelligence Unit proyecta una caída del PIB cubano del 7,2% en 2026, acumulando una contracción del 23% desde 2019, mientras el propio Monreal ha advertido que la caída podría superar el 15%.

Esa proyección contrasta radicalmente con la del régimen: el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó un crecimiento del +1% del PIB para 2026 como «brújula» para reimpulsar la economía, cifra que los organismos internacionales e independientes desmienten.

El diagnóstico de Monreal también contrasta con las promesas de Díaz-Canel, quien en octubre de 2021 afirmó que Cuba desarrollaría un modelo económico «mejor que el de China y Vietnam», promesa que nunca se materializó.

Las reformas chinas —iniciadas por Deng Xiaoping en 1978— y las vietnamitas —conocidas como Đổi Mới, desde 1986— transformaron economías planificadas en potencias exportadoras bajo partido único. China multiplicó su PIB por 10 en cuatro décadas; Vietnam elevó su PIB per cápita de unos 230 dólares en 1986 a unos 4,300 dólares en 2024, según el Banco Mundial.

Monreal ha mostrado en análisis recientes el colapso de sectores productivos clave, como la producción de autobuses, que cayó de 473 unidades en 2019 a 12 proyectadas en 2026, una reducción del 97,5%, o la producción porcina, que se desplomó un 95,2% entre 2017 y 2023.

«El riesgo hoy para el gobierno cubano no es tanto haber perdido la oportunidad de intentar reproducir una reforma 'controlada' estilo chino-vietnamita, sino que la crisis económica actual esté transformándose en un colapso 'controlado'», advirtió Monreal, en lo que representa la advertencia más grave que ha formulado hasta ahora sobre el rumbo de la economía cubana.