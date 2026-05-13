Consulado de España en Cuba anuncia que dará más tiempo a quienes tramitan matrimonios

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El Consulado General de España en La Habana anunció este miércoles a través de sus redes sociales una medida que beneficiará a quienes tramitan la transcripción de matrimonios: la agenda para turnos de primera cita se ha extendido a ocho semanas, frente al plazo anterior.

El anuncio fue publicado con el siguiente texto: «A partir de esta semana, la agenda para turnos de primera cita de transcripción de Matrimonios se ha extendido a 8 semanas con vistas a que los interesados dispongan de un mayor margen de tiempo para reservar y acudir a dichas citas».

La transcripción de matrimonios en el Consulado español es el trámite mediante el cual un matrimonio celebrado en Cuba se inscribe en el Registro Civil Consular de España en La Habana para obtener validez plena en territorio español.

El proceso exige cita previa obligatoria y la presencia física de ambos cónyuges, quienes deben presentar documentación completa que incluye certificados de nacimiento, el certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil cubano y documentos de identidad, entre otros requisitos.

Una vez presentada la documentación, la resolución del trámite puede tomar aproximadamente 179 días, es decir, cerca de seis meses.

La medida llega en un contexto de alta demanda histórica que durante años ha colapsado el sistema de citas del Consulado y propiciado la aparición de un mercado negro activo.

En diciembre de 2023, citas para transcripción de matrimonios se revendían hasta por 250 dólares, en un sistema que liberaba apenas 25 turnos diarios, insuficientes ante la demanda y fácilmente acaparados por gestores ilegales.

Para 2025, las credenciales de acceso al sistema de citas consulares llegaron a cotizarse entre 600 y 800 euros en el mercado negro, según reportes de ese año.

El Consulado ha tomado medidas progresivas para ampliar la capacidad: en mayo de 2025 incorporó 336 citas semanales adicionales, un incremento del 27,2%, aunque las demoras y las ventas ilegales persistieron.

A principios de este mes, la sede consular también emitió una alerta oficial sobre correos electrónicos fraudulentos que simulan notificaciones de citas consulares, advirtiendo a los ciudadanos sobre este tipo de engaños.

La extensión de la agenda a ocho semanas busca precisamente dar mayor holgura a los ciudadanos para organizarse y acceder al sistema de forma legítima, sin necesidad de recurrir a intermediarios que históricamente han lucrado con la escasez de turnos.

Las citas para este trámite se gestionan a través de la plataforma oficial citaconsular.es, administrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y el sistema continúa siendo uno de los más demandados por cubanos con vínculos familiares o conyugales con ciudadanos españoles.