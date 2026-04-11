Vuelven a prometer mantenimiento general de la termoeléctrica Guiteras: ¿En serio?

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Si algo no se puede negar al régimen cubano es el sostenido "optimismo" y la "dureza" de rostro para prometer y prometer las mismas cosas, pedir fe y confianza del pueblo y seguir tropezando con similares piedras que él mismo genera, mientras el país cae a pedazos y la vida de generaciones se trunca.

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, sincronizó este viernes con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 10:35 de la mañana, cuatro días después de salir por una ponchadura en la caldera, y la ocasión sirvió para que se anunciara, una vez más, que este año sí se hará el mantenimiento general que lleva tiempo prometiéndose, según comunicó el periodista de la emisora oficial Radio 26, José Miguel Solís.

Captura de FB/José Miguel Solís

La planta había salido el pasado lunes a las 3:00 de la madrugada cuando generaba 170 megavatios, lo que disparó los déficits eléctricos hasta rozar los 1,900 megavatios los días siguientes y dejó a millones de cubanos sumidos en apagones extendidos.

Para lograr la reconexión, el ingeniero Román Pérez Castañeda, director del bloque unitario, explicó a Radio 26 que se realizaron más de 400 acciones correctivas, incluyendo "la restauración del recalentador de alta temperatura —un elemento con alto deterioro— y el lavado de los calentadores de aire regenerativo", detalló Solís. Con esos parches, la Guiteras, principal unidad generador de la Isla, puede aportar al SEN alrededor de 200 megavatios.

Y aquí viene la parte conocida (y, por ende, risible): el programa de gobierno prevé para este año "un mantenimiento general del bloque que se extendería por unos seis meses, con reparaciones de caldera, generador y turbina, lo que le permitiría alcanzar una potencia cercana a los 280 megavatios, ganar en eficiencia y permanecer mucho más tiempo en línea".

Suena bien. El problema es que ya lo habían prometido antes. Y antes de ese antes también.

En septiembre de 2025, el presidente Miguel Díaz-Canel, había calificado de "inaplazable" ese mantenimiento general. En diciembre de ese año, el ministro del ramo Vicente de la O Levy pospuso esa reparación capital alegando un problema coyuntural. En marzo de 2026, se produjo un nuevo apagón masivo provocado por otra avería en la caldera de la añosa unidad.

"De cumplirse los plazos, este 2026 podría ser de buen augurio para la central matancera", afirmó "cándidamente" el periodista de Radio 26. El pequeño problema de "los plazos" del gobierno cubano es que nunca se cumplen. O, para decirlo en clave humorista de la Isla, son como el cuento de "La buena pipa": una cadena interminable.

La obsolescencia y deterioro del SEN, según han apuntado especialistas, demandaría una reconstrucción global al costo de miles de millones de dólares en un plazo de varios años, para que se estabilizara el servicio eléctrico en el país. No parecen muy "buenos augurios" que digamos.