Concluyen reparaciones en la Guiteras y prometen arranque esta madrugada

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Los trabajadores de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas concluyeron este sábado las tareas de reparación y se preparan para iniciar el arranque en la próxima madrugada, tras constatar el éxito de las pruebas hidráulicas en la caldera.
Así lo confirmó a Radio 26 el ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, quien precisó que «se ha trabajado sin interrupciones y se acometieron cerca de 300 acciones correctivas» durante las reparaciones.
Especialistas consultados por el medio matancero estiman que la Guiteras podría generar alrededor de 200 megavatios este sábado y escalar hasta los 230 megavatios el domingo, en lo que describieron como un homenaje simbólico al revolucionario que da nombre a la planta.
La jornada final de reparaciones transcurrió entre la revisión pormenorizada de cada tarea para garantizar una sincronización perfecta, según informó el Periódico Girón.
La planta salió del Sistema Eléctrico Nacional el pasado martes a las 9:12 de la mañana por una avería en la caldera, con una pérdida inmediata de 140 megavatios.
Fue la octava salida de la Guiteras del sistema eléctrico en lo que va de 2026, una cifra que refleja el deterioro acumulado de una instalación que nunca ha recibido mantenimiento capital en sus más de 36 años de operación.
La salida de la planta disparó apagones severos en toda Cuba, con un déficit eléctrico nacional que rozó los 1,900 megavatios el pasado miércoles.
Matanzas, la provincia que alberga la planta, acumuló más de 40 horas de apagón continuo al cierre del jueves, una paradoja que no pasó inadvertida entre los cubanos.
El miércoles 6 de mayo se completó el enfriamiento de la caldera y se iniciaron las pruebas hidráulicas y neumáticas para diagnosticar los daños.
El subdirector de producción Jorge Gómez Sánchez informó el jueves que se había completado más del 70% de las acciones correctivas, con las soldaduras en la caldera casi concluidas.
La crisis energética de fondo se agrava además porque el petróleo ruso que alivió los apagones se agotó a finales de abril, sin que haya un segundo envío con fecha confirmada.
El arranque coincide simbólicamente con el 91 aniversario del asesinato del revolucionario Antonio Guiteras Holmes y el venezolano Carlos Aponte, ocurrido el 8 de mayo de 1935 en El Morrillo, Matanzas, cuando ambos intentaban zarpar hacia México para organizar una expedición armada.
La Guiteras aporta entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional, con una capacidad nominal de entre 250 y 340 megavatios, lo que la convierte en la mayor planta termoeléctrica individual de Cuba y en pieza clave para aliviar los apagones que siguen empeorando en todo el país.
Preguntas frecuentes sobre la termoeléctrica Antonio Guiteras y la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es tan importante la termoeléctrica Antonio Guiteras para Cuba?
La termoeléctrica Antonio Guiteras es clave para la generación eléctrica en Cuba porque aporta entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional. Con una capacidad nominal de entre 250 y 340 megavatios, es la mayor planta termoeléctrica individual del país. Cada vez que sale de servicio, dispara el déficit eléctrico y provoca apagones generalizados.
¿Qué provocó la última salida de servicio de la planta Guiteras?
La última salida de servicio de la planta fue causada por una avería en la caldera, lo que resultó en una pérdida inmediata de 140 megavatios. Esta fue la octava salida de la planta en 2026, reflejando el deterioro acumulado por la falta de mantenimiento capital en sus más de 36 años de operación.
¿Cuáles son las consecuencias de las frecuentes averías de la Guiteras en el sistema eléctrico cubano?
Las frecuentes averías de la Guiteras agravan la crisis energética en Cuba, ya que cada salida de servicio aumenta significativamente el déficit eléctrico, causando apagones severos en todo el país. La situación se ve empeorada por la escasez de combustible y la falta de inversiones sostenibles en el sistema eléctrico nacional.
¿Qué impacto ha tenido la crisis energética en la provincia de Matanzas?
Matanzas, donde se encuentra la Guiteras, ha sido una de las provincias más afectadas por los apagones, acumulando más de 40 horas de apagón continuo en ciertos momentos. Esto es irónico, dado que la planta genera electricidad que se distribuye a nivel nacional, sin beneficiar directamente a la provincia de Matanzas.
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