¿Moda y pasarela en Guantánamo? Así es el contraste entre aspiración y crisis

La Compañía de moda Estaciones en la provincia Guantánamo, organizó un evento público, con una pasarela improvisada frente a un edificio colonial deteriorado, y el video generó reacciones encontradas en redes sociales.

Las imágenes, difundidas por la página de Facebook «San Nicolás de Bari - No + Comunismo», muestran una pasarela de madera con una tela de color vino extendida desde la puerta del edificio —con el número 855 en la fachada, pintura descascarada y cables eléctricos visibles— hasta la acera, haciendo las veces de alfombra roja.

El video, de apenas 20 segundos, acumuló más de 5,600 reproducciones y fue republicado varias veces. Desató comentarios que oscilaron entre la ironía, el humor y la compasión.

«No se rían. Así comenzó Giorgio Armani y en el mismo escenario», escribió un usuario.

Otro propuso: «Cómo ayudarlos para mandarles una alfombra roja nueva, averígüenme cuál es su contacto».

Una tercera reacción resumió el tono de empatía presente en varios comentarios: «Ay Dios mío! Los pobres».

El escenario del evento no es ajeno a la realidad de Guantánamo, una de las provincias más empobrecidas de Cuba, donde se han documentado casos de niños con desnutrición crónica sin apoyo institucional y familias que viven en condiciones de extrema precariedad.

El salario medio estatal en Cuba ronda los 6,649 pesos cubanos mensuales, equivalente a unos 16 dólares, mientras la canasta básica por persona supera los 50,000 CUP, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

En ese contexto, adquirir ropa nueva es un lujo fuera del alcance de la mayoría.

La industria de la moda en Cuba existe de forma marginal, concentrada principalmente en La Habana. En las provincias orientales no hay infraestructura ni mercado para eventos de esta naturaleza, lo que convierte la iniciativa de Guantánamo en una expresión tanto del impulso creativo local como de las limitaciones materiales extremas en que opera.

El video se inscribe en un patrón recurrente en redes sociales: imágenes de Cuba que generan simultáneamente incredulidad, humor negro y compasión ante el contraste entre iniciativas que aspiran a la normalidad cultural y un entorno de deterioro visible.

Cuba atraviesa su tercer año consecutivo de recesión económica, con una contracción del PIB estimada en 5% interanual al cierre de 2025, apagones de más de 20 horas diarias y un éxodo de más de un millón de personas desde 2021.

La existencia de una compañía de moda en Guantánamo, con recursos mínimos y un escenario improvisado, no deja de ser, para muchos observadores, un reflejo fiel del estado del país.