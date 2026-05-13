Cubano rompe máquina tragamonedas en Hialeah y roba $2,000: es su segundo arresto por el mismo delito

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Un cubano residente en Miami, que ya había sido acusado antes de romper máquinas tragamonedas en Hialeah, fue arrestado de nuevo este lunes por el mismo delito, tras dañar con una barra de metal uno de esos aparatos de juego dentro de un mercado y robar alrededor de $2,000 en efectivo.
Alejandro Izaguirre, de 50 años y vecino del barrio West Little River de Miami, enfrenta cargos por hurto mayor en tercer grado y daños a la propiedad por un valor de 1,000 dólares o más, informaron las autoridades.
El incidente ocurrió el pasado 2 de mayo en el Bora Bora Market, ubicado en 3296 Palm Ave., en Hialeah, según el informe de arresto.
De acuerdo con la policía, Izaguirre entró al establecimiento alrededor de la 1:30 p.m. para jugar en la máquina tragamonedas; luego salió, fue hasta su vehículo, abrió el maletero y regresó al negocio portando el objeto metálico.
Con la barra rompió la máquina, causando daños por más de $1,000, extrajo el dinero en efectivo y huyó en su vehículo antes de que la policía llegara al lugar, alrededor de las 3:15 p.m.
Un empleado del Bora Bora Market revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia y describió al sospechoso a los agentes. La víctima indicó que el hombre había visitado el establecimiento con anterioridad y que posiblemente se llamaba Alejandro.
El oficial que revisó el video este lunes reconoció al sospechoso: se trataba de la misma persona que había arrestado el 18 de septiembre de 2025 por un incidente similar en Hialeah.
Los investigadores se dirigieron al domicilio de Izaguirre y lo detuvieron. Durante el arresto, su novia le preguntó por qué lo detenían, y él respondió espontáneamente que era por las máquinas tragamonedas, según consta en el informe policial.
Izaguirre enfrenta cargos de robo mayor en tercer grado y daños criminales por más de $1,000. Su fianza fue fijada en $5,000.
Sin embargo, permanece recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami-Dade bajo una retención migratoria impuesta por las autoridades de inmigración.
En diciembre de 2025, otro cubano fue arrestado en Hialeah por destrozar al menos cuatro máquinas tragamonedas en el RC La Atenas Market & Smoke Shop, tras perder $3,800 en ellas.
Preguntas frecuentes sobre delitos relacionados con máquinas tragamonedas en Hialeah
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Alejandro Izaguirre y por qué fue arrestado?
Alejandro Izaguirre es un cubano residente en Miami, arrestado por romper una máquina tragamonedas en Hialeah y robar $2,000 en efectivo. Este es su segundo arresto por un delito similar, enfrentando cargos de hurto mayor en tercer grado y daños a la propiedad.
¿Dónde ocurrió el incidente de robo en Hialeah?
El incidente ocurrió en el Bora Bora Market, ubicado en 3296 Palm Ave., en Hialeah. Alejandro Izaguirre dañó una máquina tragamonedas dentro de este mercado, robando dinero en efectivo antes de ser detenido por la policía.
¿Cuál es el patrón común en los robos relacionados con máquinas tragamonedas en Hialeah?
Un patrón común en estos robos es el uso de violencia o herramientas para dañar las máquinas tragamonedas, seguido de la extracción del dinero contenido. Los robos suelen estar motivados por la pérdida de dinero en las máquinas, lo que lleva a los individuos a cometer estos delitos en un intento de recuperar lo perdido.
¿Qué acciones está tomando la policía de Hialeah para combatir estos delitos?
La policía de Hialeah está utilizando imágenes de videovigilancia y testimonios para identificar y detener a los sospechosos. Las autoridades han incrementado la vigilancia en lugares propensos a estos delitos, como mercados con máquinas tragamonedas, para prevenir futuros incidentes.
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