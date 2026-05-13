Cubano rompe máquina tragamonedas en Hialeah y roba $2,000: es su segundo arresto por el mismo delito

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Un cubano residente en Miami, que ya había sido acusado antes de romper máquinas tragamonedas en Hialeah, fue arrestado de nuevo este lunes por el mismo delito, tras dañar con una barra de metal uno de esos aparatos de juego dentro de un mercado y robar alrededor de $2,000 en efectivo.

Alejandro Izaguirre, de 50 años y vecino del barrio West Little River de Miami, enfrenta cargos por hurto mayor en tercer grado y daños a la propiedad por un valor de 1,000 dólares o más, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió el pasado 2 de mayo en el Bora Bora Market, ubicado en 3296 Palm Ave., en Hialeah, según el informe de arresto.

De acuerdo con la policía, Izaguirre entró al establecimiento alrededor de la 1:30 p.m. para jugar en la máquina tragamonedas; luego salió, fue hasta su vehículo, abrió el maletero y regresó al negocio portando el objeto metálico.

Con la barra rompió la máquina, causando daños por más de $1,000, extrajo el dinero en efectivo y huyó en su vehículo antes de que la policía llegara al lugar, alrededor de las 3:15 p.m.

Un empleado del Bora Bora Market revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia y describió al sospechoso a los agentes. La víctima indicó que el hombre había visitado el establecimiento con anterioridad y que posiblemente se llamaba Alejandro.

El oficial que revisó el video este lunes reconoció al sospechoso: se trataba de la misma persona que había arrestado el 18 de septiembre de 2025 por un incidente similar en Hialeah.

Los investigadores se dirigieron al domicilio de Izaguirre y lo detuvieron. Durante el arresto, su novia le preguntó por qué lo detenían, y él respondió espontáneamente que era por las máquinas tragamonedas, según consta en el informe policial.

Ficha del arresto de Alejandro Izaguirre. Captura de Miami-Dade Corrections and Rehabilitation

Izaguirre enfrenta cargos de robo mayor en tercer grado y daños criminales por más de $1,000. Su fianza fue fijada en $5,000.

Sin embargo, permanece recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami-Dade bajo una retención migratoria impuesta por las autoridades de inmigración.

En diciembre de 2025, otro cubano fue arrestado en Hialeah por destrozar al menos cuatro máquinas tragamonedas en el RC La Atenas Market & Smoke Shop, tras perder $3,800 en ellas.